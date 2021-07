La PlayStation 5 a officiellement dépassé les 10 millions de ventes (+ quelques chiffres software) La PlayStation 5 a officiellement dépassé les 10 millions de ventes (+ quelques chiffres software)

Plus éloquent coté chiffres, Sony vient d'affirmer via Jim Ryan (auprès de GamesIndustry) que la PlayStation 5 avait dépassé les 10 millions de ventes à la date arrêtée du 18 juillet, lui maintenant le statut de support PlayStation qui se vend le plus rapidement depuis sa sortie (donc sur environ 8 mois), mais de justesse : la PS4 avait atteint ce quota en seulement 1 mois de plus.



Et on a même quelques chiffres software :



- Spider-Man : Miles Morales : 6,5 millions

- Returnal : 560.000

- Ratchet & Clank : Rift Apart : 1,1 million



On apprend en outre que MLB The Show 21 a dépassé les 2 millions, cet épisode toujours édité par Sony ayant la particularité d'être également sortie sur consoles Xbox (et directement dans le Game Pass).