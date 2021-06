UK : la PS5 prend la tête des ventes (2021) UK : la PS5 prend la tête des ventes (2021)

Les stocks aléatoires de la PlayStation 5 n'ont pas empêché Sony d'assurer sur la longueur au Royaume-Uni : sa console de nouvelle génération passe en tête des machines les plus vendues de l'année en cours, après un mois d'avril catastrophique (en deçà de la PS4, elle-même sous la Switch et les Xbox Series) pour finalement comme on l'a vu ce matin de grosses livraisons au fil du mois de mai.



On ne connaît pas encore les positions des deux autres même si l'on se doute que la Switch devrait être pas loin derrière, suivie par les Xbox Series, donc une situation légèrement différente que dans d'autres territoires (dont les USA) où rien n'arrive à décoller la console de Nintendo de sa première place.