Information

NPD vient de délivrer les chiffres du mois d'avril 2021. Pour les consoles pas de changement à l'horizon avec unePour son total 2021, le constat est le même, numéro 1 en unité et en dollars.Un drame pour les fans de Pokemon qui ne voient pas leur licence fétiche être premier du classement et se faire mettre un homerun par Sony et son jeu multi plates-formes.Bon, il faut relativiser avec New Pokemon Snap qui n'a eut qu'un jour de vente; et ça c'est fort pour être si bien placé.Pour les nouveautés de ce top 20:- MLB: the show 21 est premier.- New pokemon Snap est troisième.- Nier replicant est cinquième.- Returnal est huitième.Voilà, c'est la fin pour ce mois d'avril. Bon jeu à vous et bon E3 numérique.