Jeff Grubb: Kojima Productions en potentiel accord avec Microsoft pour leur prochain projet

Plus tôt dans la semaine fut publiée le teaser du projet, un mystérieux survival horror exclusif à la PlayStation 5 et dont on ne sait rien si ce n'est qu'il est développé par le studio inconnu « Blue Box Games ».Certains ont commencé à se demander s'il n'y avait pas un petit délire marketing à la Kojima (qui veut faire un jeu du style), de par le statut d'exclusivité et le fait que l'homme n'est pas à son premier coup un peu WTF : on se souviendra d'un certain Joakim en producteur de celui qui s'appelait encore simplementMais pas du tout… Ou du moins selon Jeff Grubb qui affirme que non seulement Blue Box Games est bien un vrai studio, juste n'ayant jamais sorti de jeu majeur jusqu'à présent, mais surtout parce que Kojima Productions n'a peut-être pas le temps pour tout cela pour la simple raison qu'il y aurait actuellement une tentative d'accord avec Microsoft pour la publication de leur prochain jeu.Alors attention, Jeff précise qu'il a été mis au courant des pourparlers et que le coup de la statuette Ludens chez Phil Spencer a un lien avec tout cela, mais il ne peut affirmer pour l'heure que le deal a bien été signé.