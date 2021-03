Microsoft et Discord : un accord pourrait être signé dès le mois prochain (selon le WSJ) Microsoft et Discord : un accord pourrait être signé dès le mois prochain (selon le WSJ)

Déjà mis en avant par Bloomberg, le potentiel rachat de la plate-forme d'échanges Discord par Microsoft commence à sérieusement se préciser selon les sources du Wall Street Journal qui évoquent que la firme de Redmond serait actuellement la seule à la table des négociations pour on rappelle craquer minimum 10 milliards de dollars, avec un accord qui pourrait être conclu dès « le mois prochain ».



Bien sûr, rien n'est encore signé et une marche arrière reste possible dans un cas comme dans l'autre, mais on peut néanmoins dire que l'affaire serait bonne dans les deux sens, à la fois pour Discord Inc qui malgré une énorme audience galère un peu à trouver de la rentabilité, mais aussi pour Microsoft qui pourrait s'en servir de nouveau tremplin publicitaire pour son Game Pass et service xCloud.