Officiel : Sony dévoile la manette PSVR 2

Sans prévenir (c'est à la mode), Sony nous dévoile officiellement le « pad » spécial PlayStation VR 2 qui remballera donc au placard les bons vieux PS Move. Il y a un air de déjà-vu pour ceux qui suivent l'actu VR coté PC mais si c'est efficace, ça ne se refuse pas, et les ingénieurs de Sony ont bien pris en compte les retours pour offrir une prise en main des plus exemplaires, fournie avec :



- Les gâchettes adaptatives

- La reconnaissance haptique

- Un détecteur tactile

- Une fonction tracking relié au casque lui-même

- Les classiques boutons



La bonne nouvelle, c'est qu'à vue de nez, rien n'empêchera une rétrocompatibilité des actuels jeux VR sur le prochain casque (dont on n'a aucune date de sortie), ce qui lui garantira un énorme catalogue d'entrée et la possibilité de découvrir ou redécouvrir quelques perles dans une résolution enfin digne.



« Les ingénieux et designers de SIE ont collaboré à la production de ce nouveau contrôleur dans le but de faire un énorme bond par rapport aux jeux VR de la génération actuelle. Nous sommes ravis de la manette que nous avons développée, mais ce qui importe maintenant, c'est la façon dont les créateurs de jeux vont profiter des fonctionnalités pour concevoir la prochaine génération d'expériences VR. Les prototypes seront bientôt entre les mains des développeurs, et nous avons hâte de voir quelles idées vont émerger et comment le contrôleur va contribuer à donner vie à leur imagination. »