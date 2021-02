[Rumeur] Un event Microsoft pour la fin mars [Rumeur] Un event Microsoft pour la fin mars

Encore de la rumeur (décidément, aujourd'hui) avec Paul Thurott qu'on ne présente plus, lui aussi équipé d'un paquet de sources fiables et qui déclare que Microsoft préparerait un event pour le 23 mars sous le nom de « What's New for Gaming », suivi d'un « What's New for Windows » histoire de bien différencier les branches.



On ne sait pas si ce show aura un rapport avec les intentions (également en rumeur) d'un Live autour de Bethesda, surtout que la situation s'est récemment compliquée avec une potentielle mise en pause du processus du rachat, certes signé d'avance mais dont la finalisation pourrait prendre un peu plus de temps à cause d'une affaire judiciaire.