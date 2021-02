C'est officiel : Sony Japan Studio sera recentré exclusivement autour de la Team Asobi (Astro) C'est officiel : Sony Japan Studio sera recentré exclusivement autour de la Team Asobi (Astro)

Sony Interactive Entertainment aura pris son temps mais confirme enfin globalement les articles de Bloomberg et VGC : Sony Japan Studio, c'est bien « théoriquement » terminé puisque la boîte va subir une totale restructuration à compter du 1er avril (date qui marquera de nombreux départs, même si le communiqué ne s'attarde évidemment pas sur ce point), et que la branche japonaise sera donc totalement recentrée sur la Team Asobi qui pourra « miser sur la popularité des jeux Astro ».



Les fans auront au moins en bonne nouvelle la haute probabilité d'un nouvel épisode en PS VR…



Tout le reste, incluant le retour éventuel des anciennes IP de Japan Studio et les partenariats (par exemple avec FromSoftware), sera géré par la sphère centrale de PlayStation Studios.