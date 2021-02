35 ans de Zelda : Nintendo redépose les marques Wind Waker et Phantom Hourglass 35 ans de Zelda : Nintendo redépose les marques Wind Waker et Phantom Hourglass

Vous êtes déjà au courant mais on va redire au cas où que cette année 2021 va voir une masse d'anniversaires d'importance, incluant les 35 bougies de la franchise The Legend of Zelda. Et pendant que les fans fantasment pour un lancement de Breath of the Wild 2 (on a encore le droit d'espérer), nous ne sommes évidemment pas à l'abri d'une ou plusieurs compilations comme ce fut le cas il y a quelques mois pour Super Mario 3D All-Stars.



Coïncidence, voilà que Nintendo vient d'enregistrer à nouveau les marques Phantom Hourglass et Wind Waker auprès de l'organisme de classification australien, deux jeux qui vont plutôt bien ensemble et qui pourraient effectivement faire l'objet d'une compile, à condition de retravailler très sérieusement le premier. RAS en revanche pour Spirit Tracks qui n'est pas la plus grande perle de la saga mais qui est surtout l'un des plus méconnus.



« A suivre », comme on dit.