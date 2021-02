Mass Effect : Legendary Edition évitera de se reposer sur les fesses de Miranda

Les plans concernant la sortie deont été livrés la semaine dernière, mais une petite information supplémentaire aura attendue le week-end : sachez que les fesses de Miranda ne seront plus autant « mises en avant » pour cette remasterisation, avec tout simplement de nouveaux angles de caméra pour afficher les scènes de manière plus globale.Ça commence à crier à la censure, certains posant en argument que cet aspect était clairement en adéquation avec le personnage et son passif, tandis que Devon Smith (ayant travaillé sur l'original) préfère reconnaître que les plans d'époque étaientet pouvaient limite transformer. On se doute surtout que cela a pour but d'éviter quelques réactions polémiques qu'on ne trouvait pas à l'époque, ce qui est autant vrai que cocasse quand on assiste à une certaine hypersexualisation dans le reste de la société. Mais bon.Ça sortira dans tous les cas le 14 mai prochain sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One.