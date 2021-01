Plus de 2,75 millions de dollars récoltés pour l'event caritatif AGDQ 2021

Les événements caritatifs sont toujours à féliciter et quelques semaines après le « Zevent » bien de chez nous a eu lieu « l' Awesome Games Done Quick », plus précisément la semaine dernière (du 3 au 10 janvier), regroupant quelques stars du speedrun pour récolter des dons, ayant permis cette fois d'amasser environ 2,75 millions de dollars pour aider à la lutte contre le cancer. C'est un peu moins que l'année dernière, peut-être aussi dû aux conditions de pandémie qui n'aident pas en terme d'ambiance, mais le groupe compte se faire un bonus cet été (pas plus de détails) avec un nouvel event.Et forcément, les performances étaient au rendez-vous, toutes à découvriret avec quelques exemples ci-dessous, dont duau tapis de danse et l'exploit le plus notable :démonté en 39 minutes, les yeux bandés.