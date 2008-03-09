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MAJ : Chris Avellone apporte quelques précisions sur la situation chez Obsidian.



Selon lui, les employés auraient été informés que l’ensemble des projets du studio ont été réévalués.



Dans l’état actuel, Grounded serait toujours maintenu, tout comme les extensions de The Outer Worlds 2, dont la première serait prévue en septembre.



Concernant Avowed 2, la situation serait plus nuancée que prévu : le projet serait encore en développement pour le moment, avec l’objectif d’être représenté en interne. Cela ne garantit donc pas son maintien définitif, mais il ne serait pas totalement abandonné à ce stade.



En revanche, les autres projets du studio auraient été mis en pause, y compris le Shadowrun évoqué autour de John Gonzalez.

Selonpour, dans le cadre. Conséquence directe :. Difficile de ne pas y voir une décision logique :reste une licence massive, relancée auprès du grand public par la série, pendant queest occupé sur d’autres chantiers.Mais le signal est moins glorieux côté. Le développement deavançait bien, et l’annonce aurait pu tomber d’ici un an.. Mais ça se fait dans un contexte de licenciements, d’annulations et de recentrage brutal.veut moins se disperser, miser sur ses plus grosses marques, etvient visiblement d’apprendre qu’il n’était pas assez gros pour survivre dans la nouvelle gestion comptable de