Selon Jason Schreier
pour Bloomberg
, Obsidian va être redirigé vers un nouveau jeu Fallout
, dans le cadre du grand “reset” actuellement mené chez Xbox
. Conséquence directe : la suite d’Avowed aurait été annulée, tout comme plusieurs projets non annoncés, tandis que le studio aurait perdu environ un quart de ses effectifs
.
Le projet Fallout serait dirigé par Josh Sawyer, déjà aux commandes de Fallout : New Vegas, ce qui parlera forcément aux fans qui vont être aux anges avec cette nouvelle
. Difficile de ne pas y voir une décision logique : Fallout
reste une licence massive, relancée auprès du grand public par la série Amazon
, pendant que Bethesda
est occupé sur d’autres chantiers.
Mais le signal est moins glorieux côté Obsidian
. Le développement de Avowed 2
avançait bien, et l’annonce aurait pu tomber d’ici un an. Sauf que dans la nouvelle stratégie Xbox, visiblement, une licence récente et encore en construction pèse moins lourd qu’un nom déjà bankable... Et on ne va pas se mentir, le jeu a eu aussi du mal à convaincre de façon large
.
Obsidian revient donc sur Fallout, et sur le papier c’est excitant
. Mais ça se fait dans un contexte de licenciements, d’annulations et de recentrage brutal. Xbox
veut moins se disperser, miser sur ses plus grosses marques, et Avowed
vient visiblement d’apprendre qu’il n’était pas assez gros pour survivre dans la nouvelle gestion comptable de Xbox
.
MAJ : Chris Avellone apporte quelques précisions sur la situation chez Obsidian.
Selon lui, les employés auraient été informés que l’ensemble des projets du studio ont été réévalués.
Dans l’état actuel, Grounded serait toujours maintenu, tout comme les extensions de The Outer Worlds 2, dont la première serait prévue en septembre.
Concernant Avowed 2, la situation serait plus nuancée que prévu : le projet serait encore en développement pour le moment, avec l’objectif d’être représenté en interne. Cela ne garantit donc pas son maintien définitif, mais il ne serait pas totalement abandonné à ce stade.
En revanche, les autres projets du studio auraient été mis en pause, y compris le Shadowrun évoqué autour de John Gonzalez.
Seul ombre au tableau pour moi c'est ID Software ...
Surtout que le premier et le second sont des succès critiques. Je suis en train justement de me replonger dans le 2 et l'immersion est incroyable.
Bien que Avowed se déroule dans le même univers, le style 3D casse complètement le charme d'Eora
Partir sur un Fallout, c'est logique, mais pas forcément incroyable comme annonce
Une bonne chose.
Avowed son grand problème pour moi a été avant tout son prix, 70EUR à la sortie c'est scandaleux et forcément tu finis par comparer à Witcher 3 à ce prix.
Le jeu est clairement en pause, et ils vont le laisser pourrir sur le coté.
Xbox group a abandonné, annulé, perdu beaucoup de projets ou licence:
South of Midnight
Psychonauts, Keeper, Kiln
State of Decay 3
Hellblade
Crash Bandicoot
Spyro
Everwild
Perfect Dark
Avowed 2
et là donc Obsidian Entertainment va être réquisitionné pour faire un Fallout donc Avowed bye bye mais aussi peut-être la sympathique licence Grounded pourrait aussi être touché
Côté studio c'est dingue:
Compulsion Games
Double Fine Productions
Undead Labs
Ninja Theory
The Initiative (fermé en 2025 lors de la restructuration)
Roundhouse Studios absorbé par Zenimax Online
343 Industries (désormais Halo Studios)
Tango Gameworks (revendu en 2024, n'appartient plus à Xbox)
Alpha Dog Games (fermé en 2024)
Arkane Austin (fermé)
Toys for Bob est devenu indépendant
faudra être attentif à Rare car ils ont déjà subit récemment une belle vague de licenciement... en plus de l'annulation du projet Everwild.
les studios InXile et aussi et The Coalition seront également à surveiller.
Turn 10 Studios a été rétrogradé....un peu ce qui se passe donc avec Obsidian
Arkane Lyon est dans le flou mais cela s'expliquerait en fait qu'ils sont en cours de vente.
La bonne nouvelle c'est Blizzard qui semble avoir cette fois échappé à la purge.
La triste nouvelle, c'est qu'aujourd'hui Activision c'est quasiment 100% exclusivement Call Of Duty.
Vu la popularité de BG3 il y avait moyen de miser sur un PoE3 plutôt que ce truc
Ont-ils encore le talent cela dit?
En espérant que ça puisse se faire un jour...
Avec Josh Sawyer j'ai confiance perso
Force est de constater que le résultat n'est pas du tout au rendez-vous
La liberté de création a des limites