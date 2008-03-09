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Bloomberg : Obsidian abandonne Avowed pour un nouveau Fallout [UP]
Actualité Xbox
Selon Jason Schreier pour Bloomberg, Obsidian va être redirigé vers un nouveau jeu Fallout, dans le cadre du grand “reset” actuellement mené chez Xbox. Conséquence directe : la suite d’Avowed aurait été annulée, tout comme plusieurs projets non annoncés, tandis que le studio aurait perdu environ un quart de ses effectifs.

Le projet Fallout serait dirigé par Josh Sawyer, déjà aux commandes de Fallout : New Vegas, ce qui parlera forcément aux fans qui vont être aux anges avec cette nouvelle. Difficile de ne pas y voir une décision logique : Fallout reste une licence massive, relancée auprès du grand public par la série Amazon, pendant que Bethesda est occupé sur d’autres chantiers.

Mais le signal est moins glorieux côté Obsidian. Le développement de Avowed 2 avançait bien, et l’annonce aurait pu tomber d’ici un an. Sauf que dans la nouvelle stratégie Xbox, visiblement, une licence récente et encore en construction pèse moins lourd qu’un nom déjà bankable... Et on ne va pas se mentir, le jeu a eu aussi du mal à convaincre de façon large.

Obsidian revient donc sur Fallout, et sur le papier c’est excitant. Mais ça se fait dans un contexte de licenciements, d’annulations et de recentrage brutal. Xbox veut moins se disperser, miser sur ses plus grosses marques, et Avowed vient visiblement d’apprendre qu’il n’était pas assez gros pour survivre dans la nouvelle gestion comptable de Xbox.

MAJ : Chris Avellone apporte quelques précisions sur la situation chez Obsidian.

Selon lui, les employés auraient été informés que l’ensemble des projets du studio ont été réévalués.

Dans l’état actuel, Grounded serait toujours maintenu, tout comme les extensions de The Outer Worlds 2, dont la première serait prévue en septembre.

Concernant Avowed 2, la situation serait plus nuancée que prévu : le projet serait encore en développement pour le moment, avec l’objectif d’être représenté en interne. Cela ne garantit donc pas son maintien définitif, mais il ne serait pas totalement abandonné à ce stade.

En revanche, les autres projets du studio auraient été mis en pause, y compris le Shadowrun évoqué autour de John Gonzalez.


Bloomberg - https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-08/microsoft-s-xbox-to-shift-obsidian-studio-to-new-fallout-video-game?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzb3VyY2UiOiJTdWJzY3JpYmVyR2lmdGVkQXJ0aWNsZSIsImlhdCI6MTc4MzUzMzE2NSwiZXhwIjoxNzg0MTM3OTY1LCJhcnRpY2xlSWQiOiJUSFZBWklWVFRDWk0wMCIsImJjb25uZWN0SWQiOiJCMUVBQkI5NjQ2QUM0REZFQTJBRkI4MjI1MzgyQTJFQSJ9.9UWhy-Whti5Meu89-fQ5LQd_ZHqAtJVbXoWOcVtFkkU&leadSource=uverify%20wall
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    posted the 07/08/2026 at 06:11 PM by liquidus
    comments (30)
    bennj posted the 07/08/2026 at 06:21 PM
    Logique d'un point de vue comptable Fallout ca rapporte plus surtout qu'ils peuvent profiter de la série maintenant aussi pour mettre le jeu en avant et inversement. Il a été prouvé que le lancement de la série boostait les ventes des anciens jeux.
    darkxehanort94 posted the 07/08/2026 at 06:21 PM
    Même pas sur que ce soit un New Vegas 2, ca peut étre un spin off a la zob.
    zekk posted the 07/08/2026 at 06:21 PM
    Tu m'étonnes...
    romgamer6859 posted the 07/08/2026 at 06:24 PM
    Mais ils partent de 0 ou un projet fallout était en cours de dev dans un autre studios ?
    negan posted the 07/08/2026 at 06:24 PM
    Tout rentre dans l'ordre.

    Seul ombre au tableau pour moi c'est ID Software ...
    thauvinho posted the 07/08/2026 at 06:24 PM
    Pas encore fait Avowed, et je vais le faire. Mais on sait tous qu'un 2 aurait bidé même s'il était très bon, comme Outer World qui est excellent. Donc tant mieux qu'ils retournent sur Fallout, vu le rythme de Bethesda...
    ziggourat posted the 07/08/2026 at 06:31 PM
    Au lieu de faire Avowed, ils auraient pu faire Pillars of Eternity III en gardant le charme de la vue isométrique et on vu avec Baldur's Gate III que ce style peut encore fonctionner aujourd'hui

    Surtout que le premier et le second sont des succès critiques. Je suis en train justement de me replonger dans le 2 et l'immersion est incroyable.

    Bien que Avowed se déroule dans le même univers, le style 3D casse complètement le charme d'Eora

    Partir sur un Fallout, c'est logique, mais pas forcément incroyable comme annonce
    mibugishiden posted the 07/08/2026 at 06:34 PM
    Le grand reset faudrais le faire aussi chez Obsidian, recruter de vrais artistes, virer les pseudo militants et embaucher des écrivains talentueux sinon ça finira comme l'un des pires Fallout.
    keiku posted the 07/08/2026 at 06:45 PM
    a voir si c'est un fallout solo ou service
    wickette posted the 07/08/2026 at 06:45 PM
    Rien que le succès stratosphérique du show sur Amazon aurait du pousser à multiplier les projets Fallout.

    Une bonne chose.

    Avowed son grand problème pour moi a été avant tout son prix, 70EUR à la sortie c'est scandaleux et forcément tu finis par comparer à Witcher 3 à ce prix.
    clad80 posted the 07/08/2026 at 06:47 PM
    Apparemment Avowed 2 n'est pas annulé selon Chris Avellone : https://x.com/ChrisAvellone/status/2074921801164206318
    bennj posted the 07/08/2026 at 06:53 PM
    clad80 il a fait une maj : "Edit: No mention of any Pillars of Eternity games, so if Avowed 2 doesn't get a buyer/approval, looks like may be some time (or never) before another Pillars game or PoE3."

    Le jeu est clairement en pause, et ils vont le laisser pourrir sur le coté.
    bennj posted the 07/08/2026 at 06:54 PM
    wickette T'inquiète que la nouvelle CEO elle l'a bien vu ca, c'est pas pour rien que sur les IP dont elle a parlé qui faisait les forces de la marque, Fallout était bien présent.
    51love posted the 07/08/2026 at 06:59 PM
    Tant mieux
    perse9 posted the 07/08/2026 at 07:03 PM
    ziggourat le probleme c'est que pillar ne s'est pas bien vendu. Ce serait trop risqué de faire le 3 là ou fallout ça va attiré forcément du monde.
    xynot posted the 07/08/2026 at 07:13 PM
    Un mal pour un bien j'imagine.
    newtechnix posted the 07/08/2026 at 07:27 PM
    Tout ce qui n'est pas bankable va être dégagé...et tout cela a commencé bien avant l'arrivée de Sharma.

    Xbox group a abandonné, annulé, perdu beaucoup de projets ou licence:
    South of Midnight
    Psychonauts, Keeper, Kiln
    State of Decay 3
    Hellblade
    Crash Bandicoot
    Spyro
    Everwild
    Perfect Dark
    Avowed 2

    et là donc Obsidian Entertainment va être réquisitionné pour faire un Fallout donc Avowed bye bye mais aussi peut-être la sympathique licence Grounded pourrait aussi être touché

    Côté studio c'est dingue:

    Compulsion Games
    Double Fine Productions
    Undead Labs
    Ninja Theory
    The Initiative (fermé en 2025 lors de la restructuration)
    Roundhouse Studios absorbé par Zenimax Online
    343 Industries (désormais Halo Studios)
    Tango Gameworks (revendu en 2024, n'appartient plus à Xbox)
    Alpha Dog Games (fermé en 2024)
    Arkane Austin (fermé)
    Toys for Bob est devenu indépendant

    faudra être attentif à Rare car ils ont déjà subit récemment une belle vague de licenciement... en plus de l'annulation du projet Everwild.
    les studios InXile et aussi et The Coalition seront également à surveiller.

    Turn 10 Studios a été rétrogradé....un peu ce qui se passe donc avec Obsidian

    Arkane Lyon est dans le flou mais cela s'expliquerait en fait qu'ils sont en cours de vente.

    La bonne nouvelle c'est Blizzard qui semble avoir cette fois échappé à la purge.

    La triste nouvelle, c'est qu'aujourd'hui Activision c'est quasiment 100% exclusivement Call Of Duty.
    ziggourat posted the 07/08/2026 at 07:34 PM
    perse9 Le move est logique, mais triste quand on connaît la qualité de la licence PoE. Mais aujourd'hui, c'est compréhensible de réorienter ses ressources vers des licences qui marchent
    potion2swag posted the 07/08/2026 at 07:59 PM
    WTF ils avaient prévu une suite
    apollokami posted the 07/08/2026 at 08:05 PM
    ziggourat J'ai adoré les deux Pillars of Eternity aussi et effectivement à côté Avowed est un gros râté.
    Vu la popularité de BG3 il y avait moyen de miser sur un PoE3 plutôt que ce truc
    Ont-ils encore le talent cela dit?

    En espérant que ça puisse se faire un jour...
    bigb0ss posted the 07/08/2026 at 08:14 PM
    C'est une très bonne nouvelle le developpement de Fallout mais j'aurais pas dit non à un nouveau Avowed que j'avais beaucoup aimé, à priori le projet ne serait pas abandonné mais peut être plus une priorité.
    Avec Josh Sawyer j'ai confiance perso
    masharu posted the 07/08/2026 at 08:20 PM
    Avowed qui avait déjà 20 ans de retard sur The Elder Scrolls anyway.
    burningcrimson posted the 07/08/2026 at 08:20 PM
    On parie que ce sera un New Vegas Remake ?
    tokito posted the 07/08/2026 at 08:23 PM
    Avowed qui devait être un "immense succès" selon la commu woke de Gamekyo...
    Force est de constater que le résultat n'est pas du tout au rendez-vous
    losz posted the 07/08/2026 at 08:38 PM
    Tant mieux, c'était de la merde avowed.
    zekk posted the 07/08/2026 at 08:54 PM
    tokito heu non, tu en avais deux trois peut être emballé, mais il a fait l'humanité contre lui
    rasalgul posted the 07/08/2026 at 09:10 PM
    Avowed partait d'une très bonne base mais si c'est pour proposer un Avowed 2 digne de ce que Outerworld 2 a été pour son précédent opus autant arrêter les frais.

    La liberté de création a des limites
    coconutsu posted the 07/09/2026 at 12:04 AM
    Alors un nouveau Fallout je dit pas non hein mais sans le Creation Engine 3 ça va surement être bien à chier.

    Pour moi Fallout et TES c'est avec Creation Engine et justement le 3 est prêt actuellement pour TES6 mais je ne sais pas si ils vont utiliser ce moteur et travailler en collab avec Bethesda ou si ils vont faire le Fallout avec de l'UE5.8. Dans tout les cas ça sera pas un Fallout numéroté, mais surement un LV2 ou un truc ans le genre.
    bourbon posted the 07/09/2026 at 06:48 AM
    Microsoft va capitaliser sur le succès de la série pour vendre des jeux Fallout... Ils ne peuvent pas attendre une dizaine d'années pour un nouveau jeu Fallout alors que la série va elle entamer sa saison 3, vient de débuter son tournage.

    En tout cas, que ce soit un New Vegas 2 ou un autre, c'est bien de voir du neuf pour la licence
    ziggourat posted the 07/09/2026 at 06:02 PM
    apollokami Tu as tout dit ! Oui gardons espoir de voir le troisième épisode arriver un jour
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