Les rumeurs évoquaient déjà, ces derniers jours, une possible fermeture d’Arkane Lyon
. A ce stade, cela pouvait encore ressembler à un bruit de couloir inquiétant, mais à prendre avec prudence. Les nouvelles informations de The Verge donnent désormais beaucoup plus de poids à cette hypothèse
.
Selon Tom Warren, Microsoft préparerait une nouvelle vague de licenciements au sein de Xbox, avec plusieurs studios menacés de fermeture, de vente ou de restructuration. Dans le lot, Arkane Lyon serait directement concerné, tandis que Marvel’s Blade pourrait être purement et simplement annulé. Le projet aurait glissé en interne vers fin 2027 et serait également au-dessus du budget prévu
.
Donc on n’est plus seulement dans le flou habituel des restructurations et Microsoft regarderait clairement quels studios peuvent être vendus, fusionnés ou coupés
. Arkane, Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory ou encore Undead Labs seraient cités dans différentes pistes de séparation ou de revente
et comme cela a déjà pu être évoqué il y a quelques jours.
Rien n’est encore officialisé, donc affaire à suivre, mais nous serons fixés dans les jours à venir après le bilan de l'année fiscale de Microsoft.
skuldleif publié le 30/06/2026 à 02:09
https://www.gamekyo.com/blog_article486456.html#article-blogging-comment-6150070
skuldleif publié le 23/06/2026 à 21:02
le compteur qui monte a chaque rumeur
au debut 2
ensuite 3
et la 4
et maintenant 5 ,nan mais serieux
Et maintenant 6
Oulaaaa Satya et ma meuf, ils ont vu ça, de suite ils ont dit hop hop hop, non non non...plus de carte blanche dit donc !
Mais le pire dans tout ca, c'est d'acheter des studios pour les fermer quelques mois/années après, sans qu'un seul jeu sorte pour certains studios.
N'importe quel autre boite aurait fermé depuis des années vu la gestion de merde de la licence xbox et des studios.
Mdrrrr sans pitié
Attendez je tombe de ma chaise.
voila, c'est bon je suis tombé
Alors j'imagine bien que c'est a cause du délai trop long pour sortir le jeu, mais bordel que ce soit sur les RS ou dans les wishlists Steam le jeu a du buzz.
Bref c'est un carnage qui arrive et je mise une pièce sur l'arrêt du Xbox Game Pass d'ici quelques mois ( moins de 2 ans ).
Force aux équipes.
Dans les prochains jours on va voir la vrai partie de l'iceberg qui était caché jusqu'à présent
C'est trop tard maintenant pour faire un 180 degré et espérer que ça va de 1) faire rester ta base de joueurs (seul les gros fanboys vont suivre, les autres vont tous se barrer si c'est pas encore le cas) et de 2) draguer les gens en mode "z'avez vu ont a compris un truc, les exclus c'est important mais bon pas temps que ça hein parce qu'ont les sorts quand même sur PC, faut pas déconner".
Ca marche plus, c'est mort, l'époque de la 360 est révolue, je leur donne 5 ans et ils vont finir par tout vendre et laisser la branche Xbox à un Chinois plein aux as qui veut tenter ça chance.
Si tu veux vraiment jouer la compétition, tu fais des exclues, de la pub, tu maintiens la série x à un prix "acceptable"...