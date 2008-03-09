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. A ce stade, cela pouvait encore ressembler à un bruit de couloir inquiétant, mais à prendre avec prudence.Donc on n’est plus seulement dans le flou habituel des restructurations etet comme cela a déjà pu être évoqué il y a quelques jours.Rien n’est encore officialisé, donc affaire à suivre, mais nous serons fixés dans les jours à venir après le bilan de l'année fiscale de Microsoft.