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[Rumeur] Blade et Arkane Lyon dans la zone rouge
Actualité Xbox
Les rumeurs évoquaient déjà, ces derniers jours, une possible fermeture d’Arkane Lyon. A ce stade, cela pouvait encore ressembler à un bruit de couloir inquiétant, mais à prendre avec prudence. Les nouvelles informations de The Verge donnent désormais beaucoup plus de poids à cette hypothèse.

Selon Tom Warren, Microsoft préparerait une nouvelle vague de licenciements au sein de Xbox, avec plusieurs studios menacés de fermeture, de vente ou de restructuration. Dans le lot, Arkane Lyon serait directement concerné, tandis que Marvel’s Blade pourrait être purement et simplement annulé. Le projet aurait glissé en interne vers fin 2027 et serait également au-dessus du budget prévu.

Donc on n’est plus seulement dans le flou habituel des restructurations et Microsoft regarderait clairement quels studios peuvent être vendus, fusionnés ou coupés. Arkane, Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory ou encore Undead Labs seraient cités dans différentes pistes de séparation ou de revente et comme cela a déjà pu être évoqué il y a quelques jours.

Rien n’est encore officialisé, donc affaire à suivre, mais nous serons fixés dans les jours à venir après le bilan de l'année fiscale de Microsoft.

The Verge - https://www.theverge.com/report/959467/microsoft-xbox-cancel-blade-game-arkane-studios-closure?view_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6Inp0bjNNQk1pVm0iLCJwIjoiL3JlcG9ydC85NTk0NjcvbWljcm9zb2Z0LXhib3gtY2FuY2VsLWJsYWRlLWdhbWUtYXJrYW5lLXN0dWRpb3MtY2xvc3VyZSIsImV4cCI6MTc4MzI3MDkyMSwiaWF0IjoxNzgyODM4OTIxfQ.pOFMRE5pUQgOYGX0scwb6LrEhrfZu_ecr50Fysx3fd8&utm_medium=gift-link
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    posted the 06/30/2026 at 05:25 PM by liquidus
    comments (40)
    jenicris posted the 06/30/2026 at 05:29 PM
    Arkane
    skuldleif posted the 06/30/2026 at 05:31 PM
    https://www.gamekyo.com/newsfr97399_jez-corden-xbox-pourrait-chercher-a-revendre-ou-fermer-undead-labs-state-of-decay-3.html

    skuldleif publié le 30/06/2026 à 02:09
    https://www.gamekyo.com/blog_article486456.html#article-blogging-comment-6150070



    skuldleif publié le 23/06/2026 à 21:02

    le compteur qui monte a chaque rumeur
    au debut 2
    ensuite 3
    et la 4
    et maintenant 5 ,nan mais serieux

    Et maintenant 6
    keiku posted the 06/30/2026 at 05:32 PM
    réponse demain...
    shinz0 posted the 06/30/2026 at 05:32 PM
    Prévisible mais dégoûté
    escobar posted the 06/30/2026 at 05:36 PM
    Pas arkane
    vyse posted the 06/30/2026 at 05:37 PM
    jai juste fat dishonored 1
    ravyxxs posted the 06/30/2026 at 05:38 PM
    Ouais non je suis convaincu que Satya s'en fout de ouf, du coup ID Software dans les cordes en 2027 ..???
    ravyxxs posted the 06/30/2026 at 05:42 PM
    et serait également au-dessus du budget prévu.

    Oulaaaa Satya et ma meuf, ils ont vu ça, de suite ils ont dit hop hop hop, non non non...plus de carte blanche dit donc !
    mithrandir posted the 06/30/2026 at 05:43 PM
    J'espère vraiment pas, c'est un très très bon studio
    sandman posted the 06/30/2026 at 05:43 PM
    le grand déni sur microsoft qui éclate enfin au grand jour. Cette boite n'a tenu autant d'années que grâce à l'argent magique de microsoft. Rien d'autre. Pas sur le rentabilité inexistante de la marque xbox.

    Mais le pire dans tout ca, c'est d'acheter des studios pour les fermer quelques mois/années après, sans qu'un seul jeu sorte pour certains studios.

    N'importe quel autre boite aurait fermé depuis des années vu la gestion de merde de la licence xbox et des studios.
    altendorf posted the 06/30/2026 at 05:44 PM
    ravyxxs La reine Asha n'est qu'une cost killer
    lion93 posted the 06/30/2026 at 05:44 PM
    skuldleif et c'est pas fini! c'est un peu comme xbox qui rachetait toute l'industrie y'a 5ans ou 6ans maintenant c'est inverse;
    yanssou posted the 06/30/2026 at 05:45 PM
    ravyxxs posted the 06/30/2026 at 05:46 PM
    altendorf Ma queen

    Mdrrrr sans pitié
    deathegg posted the 06/30/2026 at 05:47 PM
    Quoi ? microsoft c'est des méchants ?
    Attendez je tombe de ma chaise.
    voila, c'est bon je suis tombé
    romgamer6859 posted the 06/30/2026 at 05:48 PM
    Des enc*lés, c'est le mot.
    romgamer6859 posted the 06/30/2026 at 05:51 PM
    jenicris Alors c'est mon avis mais je pense que les exclusivités c'était juste un com de com pour satisfaire une certaine base, des conneries. Tu te retires du projet avec IOI (qui aurait pu être une exclues third party ?) et à côté tu prétends te focus sur les gros jeux, gros jeux qui coûtent chers et qui doivent se vendre donc (tu fais ça comment avec une future console inaccessible?)
    skuldleif posted the 06/30/2026 at 05:52 PM
    lion93 ah ça les rumeurs sont pas fini étant donné qu'ils génèrent du clics et donc du revenu
    negan posted the 06/30/2026 at 05:57 PM
    Dans le lot le seul pour qui je n'arrive pas a comprendre le moove d'une fermeture c'est Undead Lab.

    Alors j'imagine bien que c'est a cause du délai trop long pour sortir le jeu, mais bordel que ce soit sur les RS ou dans les wishlists Steam le jeu a du buzz.

    Bref c'est un carnage qui arrive et je mise une pièce sur l'arrêt du Xbox Game Pass d'ici quelques mois ( moins de 2 ans ).

    Force aux équipes.
    jenicris posted the 06/30/2026 at 05:59 PM
    romgamer6859 oui juste pour calmer certains fans de twitter ni plus ni moins

    Dans les prochains jours on va voir la vrai partie de l'iceberg qui était caché jusqu'à présent
    gamjys posted the 06/30/2026 at 06:04 PM
    Punaise cette news me fout un coup au moral, xbox est vraiment mort.
    skuldleif posted the 06/30/2026 at 06:07 PM
    romgamer6859 plaire c'est la lecture niveau ras du sol compatible avec ton interlocuteur pro s , ya un autre niveau de lecture sur ce move nottament conserver ses joueurs déjà acquis limiter la migration vers PlayStation, triste que des mec qui comprennent l'intérêt des Exclusivités pour l'un ne le comprenne pas pour l'autre les arguments étant exactement les mêmes
    spartan1985 posted the 06/30/2026 at 06:13 PM
    Autant un jeu Blade me plairait mais 3 piges depuis son annonce, dev débuté en janvier 2022, et toujours un aperçu de gameplay, faut aller se faire foutre à un moment, si Spencer cramait l'oseille et laissait le temps aux devs de se toucher les couilles, ce ne sera pas le cas avec Asha.
    ouroboros4 posted the 06/30/2026 at 06:14 PM
    Il faut débrancher Xbox
    romgamer6859 posted the 06/30/2026 at 06:22 PM
    skuldleif mais faut que ta base grandisse si déjà tu fais des exclues avec des jeux qui coûtent un bras, comment pourrait elle grandir avec une série x à 800 dollars ? et une hélix à 1200 dollars (parce que microsoft ne voudra pas tanker en mettant 999).
    skuldleif posted the 06/30/2026 at 06:31 PM
    romgamer6859 ça c'est la question qui vient après , actuellement c'est conserver ses joueurs
    romgamer6859 posted the 06/30/2026 at 06:33 PM
    skuldleif et c'est peut être ça le plus dur.
    ravyxxs posted the 06/30/2026 at 06:47 PM
    negan Le jeu buzz sur Steam ? Il fait combien en wishlist ?
    abookhouseboy posted the 06/30/2026 at 06:56 PM
    Comme quoi lancer des projets sans les faire avancer et sans avoir rien à montrer, c'est vraiment pas une bonne idée.
    terminagore posted the 06/30/2026 at 07:05 PM
    Les fdp.
    jenicris posted the 06/30/2026 at 07:09 PM
    L'autre groupie qui parle de pro-S. C'est pas avec ce genre de fanboy que xbox va avancer
    romgamer6859 posted the 06/30/2026 at 07:11 PM
    jenicris A voir parce que si tu peux mettre gears exclu, pourquoi ne pas le faire pour fable qui sortait largement après...
    naoshige11 posted the 06/30/2026 at 07:23 PM
    romgamer6859 c'est pour ça que ça tient pas son truc.
    C'est trop tard maintenant pour faire un 180 degré et espérer que ça va de 1) faire rester ta base de joueurs (seul les gros fanboys vont suivre, les autres vont tous se barrer si c'est pas encore le cas) et de 2) draguer les gens en mode "z'avez vu ont a compris un truc, les exclus c'est important mais bon pas temps que ça hein parce qu'ont les sorts quand même sur PC, faut pas déconner".

    Ca marche plus, c'est mort, l'époque de la 360 est révolue, je leur donne 5 ans et ils vont finir par tout vendre et laisser la branche Xbox à un Chinois plein aux as qui veut tenter ça chance.
    piratees posted the 06/30/2026 at 07:35 PM
    gamjys ils ont rien sortie depuis dishonored 2 donc bon si y a rien en 10 ans je comprends MS aussi surement que les bon dev sont partie depuis longtemps fermé ou pas ça ne changerait rien. donc rien a voir avec XBOX
    walterwhite posted the 06/30/2026 at 07:42 PM
    Tout ce que touche Microsoft se transforme en merde, une certaine forme de talent de toujours en arriver au même résultat.
    romgamer6859 posted the 06/30/2026 at 07:56 PM
    naoshige11 Je suis d'accord, c'est pour ça que je suis aussi critique et pessimiste et je regrette la situation.

    Si tu veux vraiment jouer la compétition, tu fais des exclues, de la pub, tu maintiens la série x à un prix "acceptable"...
    gamjys posted the 06/30/2026 at 08:26 PM
    piratees Tu as oublié Deathloop ! Bon, il est sorti en 2021 et n’arrivait pas à la cheville de Dishonored, mais ça reste un bon jeu. De toute façon, Arkane est un super studio qui a pondu des pépites. Le vrai problème, c'est que depuis qu’ils sont passés chez Xbox, le développement des jeux part en vrille et c’est pareil pour d'autres studios. Microsoft ne sait pas gérer ses équipes : ils foirent le management, et après ils ferment les studios ou annulent les projets. J’attendais grave Blade, le concept était cool, mais quand c'est géré avec les pieds, c’est normal que tout se casse la gueule.
    jenicris posted the 06/30/2026 at 08:29 PM
    romgamer6859 car comme dit Asha des contrats ont été signé
    romgamer6859 posted the 06/30/2026 at 08:40 PM
    jenicris donc des contrats ont été signés pour fable mais pas pour gears qui sort avant et dont on a eu un remastered du premier ? je capte pas tu vois
    jenicris posted the 06/30/2026 at 08:53 PM
    romgamer6859 pour ceux qui ont été officiellement annoncé sur PS5 j'ai l'impression
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