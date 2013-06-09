SEGA a dévoilé des concepts arts originaux inédits de Sonic Adventure, présentant des designs classiques issus de concepts de jeu utilisés et non utilisés.
SEGA s'est employé à célébrer le 35e anniversaire de Sonic the Hedgehog et a dévoilé aujourd'hui des illustrations inédites tirées du célèbre jeu vidéo Sonic Adventure. Le jeu est sorti à l'origine sur la SEGA Dreamcast en 1998 au Japon et en 1999 dans le reste du monde. Il a permis à Sonic de faire une entrée remarquée dans l'ère de la 3D à l'époque.