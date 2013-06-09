SONY Waypoint
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name : Sega
official website : http://www.sega-europe.com/
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
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creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 05/03/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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Concept arts inédits de Sonic Adventure
Histoire
SEGA a dévoilé des concepts arts originaux inédits de Sonic Adventure, présentant des designs classiques issus de concepts de jeu utilisés et non utilisés.

SEGA s'est employé à célébrer le 35e anniversaire de Sonic the Hedgehog et a dévoilé aujourd'hui des illustrations inédites tirées du célèbre jeu vidéo Sonic Adventure. Le jeu est sorti à l'origine sur la SEGA Dreamcast en 1998 au Japon et en 1999 dans le reste du monde. Il a permis à Sonic de faire une entrée remarquée dans l'ère de la 3D à l'époque.



Concept initial de Windy Valley






Concept initial Mystic Ruins




Concept initial Red Mountain




Premier concept art redessinée de Amy Rose




Concept art pour la zone inutilisée "Mushroom"




Concept art d'un niveau inconnu de Knuckles




Concept art initial Egg Carrier




Concept art initial NPC




Concept art Egg Carrier




Concept art inconnu d'un boss de milieu de niveau
Mynintendonews - https://mynintendonews.com/2026/05/03/sega-showcases-new-sonic-adventure-concept-art-for-35th-anniversary/
    tags : sega sonic
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    marchand2sable
    posted the 05/03/2026 at 04:04 PM by jenicris
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    marchand2sable posted the 05/03/2026 at 04:30 PM
    Vivement Frontiers 2
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