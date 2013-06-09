C'est via Resetera que le très fiable Shinobi602 dévoile la période de reveal du prochain jeu de Barlog.
Donc le jeu jeu sera présenté entre Mai et le SGF (début Juin). NateTheHate2 évoque cette période également.
Sortie prévue l'année prochaine.
Vivement!
2027 je reprend une PS5
Naudghty Dog et SMS la même année ?
Idem, j’ai strictement aucun affect avec ce perso. Ils n’ont même pas été capables de le faire grandir et devenir impressionnant dans Ragnarok
J'aimerais trop le retour de Media Molecule, après l'excellent Tearaway. Pourvu que le studio ne ferme pas.
C'est pas un God of War d'après les rumeurs.
supasaiyajin
Ah d'accord, je croyais.
2027 s’annonce intéressante pour PlayStation avec Intergalactic (Naughty Dog) et ce nouveau projet de Santa Monica Studio.
Cette année avec Saros, Wolverine et la suite de Kena, c’est déjà plus intéressant que l’année 2025 de PlayStation…