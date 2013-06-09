SONY Waypoint
Jeu de Cory Barlog (Santa Monica) : présentation ce printemps, sortie en 2027
Playstation 5


C'est via Resetera que le très fiable Shinobi602 dévoile la période de reveal du prochain jeu de Barlog.
Donc le jeu jeu sera présenté entre Mai et le SGF (début Juin). NateTheHate2 évoque cette période également.
Sortie prévue l'année prochaine.

Vivement!
Resetera.com - https://www.resetera.com/threads/playstation-studios-ot49-hunters-gathering-on-tau-ceti.1433161/page-21#post-151275865
    posted the 02/13/2026 at 12:45 AM by jenicris
    comments (35)
    natedrake posted the 02/13/2026 at 12:50 AM
    C'est pas comme si un SOP avait eu lieu ce soir avec... du Santa Monica à la fin.
    jenicris posted the 02/13/2026 at 12:51 AM
    natedrake ouaip mais bon un autre doit prévu durant cette période
    soulfull posted the 02/13/2026 at 12:55 AM
    Bof Ragnarok m'a tellement congelé mais j'espère être surpris.
    skuldleif posted the 02/13/2026 at 12:56 AM
    2027 combo SM ND ?
    2027 je reprend une PS5
    neptonic posted the 02/13/2026 at 12:57 AM
    Sony finit toujours ses gen en apothéos, c'est une tradition à ce stade

    Naudghty Dog et SMS la même année ?
    neptonic posted the 02/13/2026 at 01:25 AM
    il laisse sous entendre que sony vise une sortie pour le deuxième ou troisième trimestre 2027
    adamjensen posted the 02/13/2026 at 01:55 AM
    J'ai rien contre lui, mais j'espère que c'est pas un jeu centré sur Atreus...
    mrvince posted the 02/13/2026 at 04:47 AM
    natedrake Le State de juin qui va avec l'ancienne période "E3" est quand même plus attendu et plus gros (normalement). Si c'est sortie 2027 normal qu'il le garde pour ce SOP la.
    shambala93 posted the 02/13/2026 at 06:37 AM
    adamjensen
    Idem, j’ai strictement aucun affect avec ce perso. Ils n’ont même pas été capables de le faire grandir et devenir impressionnant dans Ragnarok
    sonilka posted the 02/13/2026 at 07:03 AM
    Il serait temps. On parle quand meme d'un projet dont les prémices remontent à 2019. 7 ans qu'on nous parle du nouveau jeu de Barlog et qu'on voit rien venir.
    maxx posted the 02/13/2026 at 08:08 AM
    Ouhhhh très cool ça! Hâte de voir ce que c'est
    mattewlogan posted the 02/13/2026 at 08:13 AM
    Top
    azerty posted the 02/13/2026 at 08:29 AM
    Promo de Saros, promo de Wolverine, promo de Intergalactic puis le Barlog...
    adamjensen posted the 02/13/2026 at 08:30 AM
    shambala93
    magnetic posted the 02/13/2026 at 09:13 AM
    Soulfull pour info Ragnarok n'a pas été réalisé par Barlog, son dernier jeu à lui c'était GOW 2018.
    rider288 posted the 02/13/2026 at 09:28 AM
    Ya des State of play en Janvier/Fevrier, Mai/Juin et Septembre comme tout les ans
    kratoszeus posted the 02/13/2026 at 09:30 AM
    Goty 2027
    brook1 posted the 02/13/2026 at 09:39 AM
    J'imagine même pas la pression qu'il doit avoir, il a pas intérêt à se louper
    simbaverin posted the 02/13/2026 at 10:07 AM
    Let’s go !!!
    supasaiyajin posted the 02/13/2026 at 10:24 AM
    Les prochaines années vont être folles. Wolverine, Saros, Intergalactic, le jeu de SM… Et il y en a sûrement d'autres qui sont en train de cook. Sans compter GTA 6 et les nombreux jeux tiers annoncés, notamment pendant ce SOP.

    J'aimerais trop le retour de Media Molecule, après l'excellent Tearaway. Pourvu que le studio ne ferme pas.
    mrpopulus posted the 02/13/2026 at 10:28 AM
    J'espère que c'est pas un God of War mais leur nouvelle licence..
    kujotaro posted the 02/13/2026 at 10:28 AM
    Tellement hâte de savoir ce qu'il va faire. Gow 2018 était un vrai tour de force de sa part. Incroyable.
    ravyxxs posted the 02/13/2026 at 10:49 AM
    cool, parce que le *on commence le dev de gow remake* ça m'a vraiment refroidi.
    perse9 posted the 02/13/2026 at 10:54 AM
    supasaiyajin à chaque fois on dit que l'année va être dingue et les jeux sortent et sont pas térribles.
    perse9 posted the 02/13/2026 at 10:55 AM
    Il s'est fait attendre lui. Mais bon, il etait à l'origine des meilleurs god of war dont le 2018 donc on peut lui faire confiance je pense. D'autre part son jeux devrait être un jeux se situant dans l'espace...à voir
    supasaiyajin posted the 02/13/2026 at 11:10 AM
    perse9 De mon côté, j'ai pas à me plaindre pour l'instant. Je m'éclate bien sur cette gen.
    bigsnake posted the 02/13/2026 at 11:11 AM
    soulfull adamjensen mrpopulus
    C'est pas un God of War d'après les rumeurs.

    supasaiyajin
    adamjensen posted the 02/13/2026 at 11:52 AM
    bigsnake
    Ah d'accord, je croyais.
    vyse posted the 02/13/2026 at 12:30 PM
    magnetic oui et non il a écrit le scénario et la trame principale ; ensuite oui il a pas fait le level design,le boss desgin etc.
    salahkabyle75 posted the 02/13/2026 at 01:05 PM
    Je ne pense pas que cela sera un nouveau god of war y'a le remake en développement ??
    lafibre posted the 02/13/2026 at 01:28 PM
    neptonic La tradition c'est aussi de faire des générations de merde en sortant deux jeux par an ?
    marcus62 posted the 02/13/2026 at 05:19 PM
    Curieux de voir ce nouveau projet signé Cory Barlog, ça fait tellement longtemps que ce projet est en développement…

    2027 s’annonce intéressante pour PlayStation avec Intergalactic (Naughty Dog) et ce nouveau projet de Santa Monica Studio.

    Cette année avec Saros, Wolverine et la suite de Kena, c’est déjà plus intéressant que l’année 2025 de PlayStation…
    51love posted the 02/13/2026 at 08:37 PM
    marcus62 complètement

    L'attente a été longue pour les nouvelles IP de Santa Monica et Naughty Dog, mais j'imagine que l'attente en vaudra la peine..
    niflheim posted the 02/14/2026 at 11:58 AM
    magnetic soulfull

    - C'est Cory Barlog qui a décidé de mettre fin à la saga Nordique après deux jeux. L'une des raisons les plus importantes est que le premier jeu a mis 5 ans à être réalisé, le deuxième jeu un temps similaire. Si un troisième jeu nordique devait être développé, cela aurait pris également environ 5 ans, il aurait fallu environ 15 ans pour couvrir une seule histoire, ce qui est tout simplement trop long.

    - Après la sortie du jeu en 2018, l'équipe a eu 2 à 3 mois pour que chacun au studio puisse proposer des idées pour la suite. L'un des axes de travail était les Lames du Chaos, car elles n'étaient présentes que pendant la moitié de God of War 2018, ce qui a donné lieu au grappin pour atteindre d'autres endroits secrets du level design, à l'attraction par chaîne pour briser un passage et à l'attaque au sol sur les ennemis, en plein air.

    Le traîneau avec les loups est le résultat d'un développeur qui avait tout simplement fait du traîneau (et l'idée a immergé aussi forcément à cause de Fimblveter, un grand hiver de trois ans qui précède le Ragnarök).

    - L'équipe savait que GoW 2018 manquait de variété d'ennemis, mais à un moment donné, il faut simplement terminer son jeu. Certains ennemis de GoW 2018 allaient revenir dans GoW R, et certains d'entre eux de nouvelles manières.



    Cory Barlog a designé Eric Williams comme nouveau directeur sur GoW R car il avait toute sa confiance, étant là depuis le tout premier God of War, il connaissait donc parfaitement l'histoire des jeux.

    Cory Barlog avait donné à Eric Williams trois choses qui devaient absolument se produire dans GoW R:
    - Le Ragnarök doit avoir lieu
    - Atreus a dû partir
    - Brok a dû mourir



    perse9 mrpopulus shambala93 bigsnake adamjensen salahkabyle75 marcus62 51love ça reste en fait très très mystérieux le projet de Cory Barlog :

    - Jason Schreier: "Pour faire simple : ce n’est pas une nouvelle licence, mais ça pourrait en donner l’impression."

    - Un membre de Reset Era prétendait avoir des informations privilégiées sur le projet. Ce dernier l’a décrit comme une surprise et s’est dit confiant quant à son potentiel. "J’ai hâte que Santa Monica annonce son jeu. Franchement, je ne sais pas comment la communauté Era va réagir. Au début, j’étais plutôt sceptique, mais ensuite j’étais super enthousiaste !"

    - Et enfin, Tom Henderson a mentionné qu'un nouveau jeu principal God of War était en développement. Kratos y manierait une épée égyptienne.

    - En sélectionnant l'armure Dark Odyssey, pour célébrer les 20 ans, il y a ce message en descriptif dans GoW R: A gift to celebrate two decades of adventure... and many more yet to come !

    Un cadeau pour célébrer deux décennies d'aventure... et bien d'autres à venir ! ( God of War Trilogy Remake, God of War: Sons of Sparta et possiblement un autre God of War, ce que laissait déjà aussi sous-entendre Eric Williams à la fin de GoW R avec Týr ).
    ouken posted the 02/15/2026 at 01:30 AM
    New ip j'espère car j'ai pas suivi il son trop fort SM même si Ragnarok était ple moins bon de tous pour moi il son sur le dessus de panier j'ai hâte
