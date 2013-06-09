C'est via Resetera que le très fiable Shinobi602 dévoile la période de reveal du prochain jeu de Barlog.
Donc le jeu jeu sera présenté entre Mai et le SGF (début Juin). NateTheHate2 évoque cette période également.
Sortie prévue l'année prochaine.
Vivement!
2027 je reprend une PS5
Naudghty Dog et SMS la même année ?
Idem, j’ai strictement aucun affect avec ce perso. Ils n’ont même pas été capables de le faire grandir et devenir impressionnant dans Ragnarok
J'aimerais trop le retour de Media Molecule, après l'excellent Tearaway. Pourvu que le studio ne ferme pas.
C'est pas un God of War d'après les rumeurs.
supasaiyajin
Ah d'accord, je croyais.
2027 s’annonce intéressante pour PlayStation avec Intergalactic (Naughty Dog) et ce nouveau projet de Santa Monica Studio.
Cette année avec Saros, Wolverine et la suite de Kena, c’est déjà plus intéressant que l’année 2025 de PlayStation…
L'attente a été longue pour les nouvelles IP de Santa Monica et Naughty Dog, mais j'imagine que l'attente en vaudra la peine..
- C'est Cory Barlog qui a décidé de mettre fin à la saga Nordique après deux jeux. L'une des raisons les plus importantes est que le premier jeu a mis 5 ans à être réalisé, le deuxième jeu un temps similaire. Si un troisième jeu nordique devait être développé, cela aurait pris également environ 5 ans, il aurait fallu environ 15 ans pour couvrir une seule histoire, ce qui est tout simplement trop long.
- Après la sortie du jeu en 2018, l'équipe a eu 2 à 3 mois pour que chacun au studio puisse proposer des idées pour la suite. L'un des axes de travail était les Lames du Chaos, car elles n'étaient présentes que pendant la moitié de God of War 2018, ce qui a donné lieu au grappin pour atteindre d'autres endroits secrets du level design, à l'attraction par chaîne pour briser un passage et à l'attaque au sol sur les ennemis, en plein air.
Le traîneau avec les loups est le résultat d'un développeur qui avait tout simplement fait du traîneau (et l'idée a immergé aussi forcément à cause de Fimblveter, un grand hiver de trois ans qui précède le Ragnarök).
- L'équipe savait que GoW 2018 manquait de variété d'ennemis, mais à un moment donné, il faut simplement terminer son jeu. Certains ennemis de GoW 2018 allaient revenir dans GoW R, et certains d'entre eux de nouvelles manières.
Cory Barlog a designé Eric Williams comme nouveau directeur sur GoW R car il avait toute sa confiance, étant là depuis le tout premier God of War, il connaissait donc parfaitement l'histoire des jeux.
Cory Barlog avait donné à Eric Williams trois choses qui devaient absolument se produire dans GoW R:
- Le Ragnarök doit avoir lieu
- Atreus a dû partir
- Brok a dû mourir
perse9 mrpopulus shambala93 bigsnake adamjensen salahkabyle75 marcus62 51love ça reste en fait très très mystérieux le projet de Cory Barlog :
- Jason Schreier: "Pour faire simple : ce n’est pas une nouvelle licence, mais ça pourrait en donner l’impression."
- Un membre de Reset Era prétendait avoir des informations privilégiées sur le projet. Ce dernier l’a décrit comme une surprise et s’est dit confiant quant à son potentiel. "J’ai hâte que Santa Monica annonce son jeu. Franchement, je ne sais pas comment la communauté Era va réagir. Au début, j’étais plutôt sceptique, mais ensuite j’étais super enthousiaste !"
- Et enfin, Tom Henderson a mentionné qu'un nouveau jeu principal God of War était en développement. Kratos y manierait une épée égyptienne.
- En sélectionnant l'armure Dark Odyssey, pour célébrer les 20 ans, il y a ce message en descriptif dans GoW R: A gift to celebrate two decades of adventure... and many more yet to come !
Un cadeau pour célébrer deux décennies d'aventure... et bien d'autres à venir ! ( God of War Trilogy Remake, God of War: Sons of Sparta et possiblement un autre God of War, ce que laissait déjà aussi sous-entendre Eric Williams à la fin de GoW R avec Týr ).