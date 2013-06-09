L'annonce officielle de « Horizon Steel Frontiers » n'a pas précisé quand le jeu serait disponible, mais l'objectif est une sortie mondiale simultanée vers la fin 2026 ou le début 2027. Au début de cette année, « de fausses rumeurs circulaient selon lesquelles le développement avait été annulé, ce qui nous a semés le doute », mais au moment de l'annonce, les réactions positives et surprises ont été nombreuses, et il semble que les choses soient bien engagées.



L'annonce précisait également que PURPLE (PC) et les appareils mobiles étaient les plateformes prises en charge, mais étant donné que cela est techniquement possible, ils sont également favorables à la sortie d'une version PlayStation 5. Au moment de l'interview, les discussions étaient encore en cours, mais nous pouvons certainement nous attendre à de bonnes nouvelles.



De plus, le doublage japonais est également prévu pour le service. « Ne pas faire appel à des doubleurs japonais pour fournir le service au Japon reviendrait à nous tirer une balle dans le pied », a déclaré Lee. Le Japon sera bien sûr inclus dans la sortie mondiale. Nous sommes impatients de découvrir les nouvelles informations qui seront révélées l'année prochaine.

Les réactions sont positives à la version PS5 !