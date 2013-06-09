Playstation 5
L'annonce officielle de « Horizon Steel Frontiers » n'a pas précisé quand le jeu serait disponible, mais l'objectif est une sortie mondiale simultanée vers la fin 2026 ou le début 2027. Au début de cette année, « de fausses rumeurs circulaient selon lesquelles le développement avait été annulé, ce qui nous a semés le doute », mais au moment de l'annonce, les réactions positives et surprises ont été nombreuses, et il semble que les choses soient bien engagées.
L'annonce précisait également que PURPLE (PC) et les appareils mobiles étaient les plateformes prises en charge, mais étant donné que cela est techniquement possible, ils sont également favorables à la sortie d'une version PlayStation 5. Au moment de l'interview, les discussions étaient encore en cours, mais nous pouvons certainement nous attendre à de bonnes nouvelles.
De plus, le doublage japonais est également prévu pour le service. « Ne pas faire appel à des doubleurs japonais pour fournir le service au Japon reviendrait à nous tirer une balle dans le pied », a déclaré Lee. Le Japon sera bien sûr inclus dans la sortie mondiale. Nous sommes impatients de découvrir les nouvelles informations qui seront révélées l'année prochaine.
Les réactions sont positives à la version PS5 !
posted the 11/14/2025 at 03:36 PM by jenicris
Mdr, alors ils vendent bien leurs consoles et financièrement c’est top cette gen mais vraiment ce management
La version PC (native) n'existe même pas c'est du streaming qui émule la version mobile depuis le launcher de NSOFT.
Je pense eux même ont été surpris de l'accueil positif des joueurs qui réclament désormais une version console.
Donc rien à voir avec le "management" sachant en plus que Guerrilla a son propre jeu Multi/coop en chantier en interne qui vise la même fenêtre de sortie 2026/2027.
Alors si j'ai bien compris. Il y a bien une différence entre les deux le jeu de NCSoft est bien un mmo dans un monde ouvert que tout le monde partage. Alors que le jeu de guérilla se rapproche d'un Monster hunter. En gros d un jeu qui se joue en multi limité dans des hub limité
Mais peut être que je dis une connerie
De ce que je sais du projet de GG ( sauf si reboot) on est dans un dans jeu coop plus classique avec de petites instances.
il y a de forte chance que la structure soit similaire à un monster hunter ou destiny. Dans le sens ou tu as une campagne que tu peux faire en solo mais tu as aussi la possibilité de faires des raides, missions... en coop
Ca sert à rien de mettre en gras tu sais
Sony sont détenteurs des droits, c'est une grossière erreur de ne pas avoir prevu une version PS5 (voir PS4 si c'est du streaming)
"eux mêmes sont surpris" oui justement c'est le but de mon commentaire, c'est vraiment pas au niveau du management d'être surpris qu'une des plus grosse licence Playstation pleins de joueurs veulent qu'elle sorte sur...console playstation
Donc soit c'est une analyse bancale du marché...soit c'est que le système financier du jeu est tel que le sortir sur console ferait une grosse polémique, le temps nous dira c'est quoi