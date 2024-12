Je suis super excité de rejoindre l'équipe et le projet incroyables de @naughty_dog_inc , et d'être de retour sur Playstation !



Je rejoins @druckmann et son équipe en tant que directeur artistique, pour aider à créer la prochaine grande nouveauté ! Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce projet et à tous mes amis des studios frères

Raf Grassetti, a été artiste principal pour God of War en 2018 , directeur artistique pour God of War Ragnarok et est devenu directeur artistique du studio Santa Monica Studio en novembre 2022, et quitta le studio en Mai 2023, pour rejoindre Netflix, ou il fut licencié, après que la société ait fermé le studio AAA quelques mois seulement après son ouverture.Il vient de rejoindre Naughty Dog.L'autre directeur artistique du studio est Erick Pangilinan, qui était à ce poste sur Uncharted 2, 3, 4, TLOU 1 et 2.