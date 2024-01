Petite mise à jour du jeu via DuskGolem sur Resetera, il dit qu'il est fortement probable que le jeu soit pratiquement terminé et qu'il est juste en phase de polissage désormais.Il dit également que la plupart des employés de Bloober ont été transférés sur d'autres projets tandis qu'une équipe réduite se concentre sur le polissage, la correction des bugs, les ajustements, le jeu est très probablement en train d'être activement testé, etc. Ainsi, bien que la sortie du jeu dépende de Konami et non de Bloober, le jeu est en bonne voie pour sortir cette année si Konami le souhaite.