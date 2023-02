Le PlayStation VR2 (exclusivement sur PS5) pour Gran Turismo 7 est arrivé

Gran Turismo Sophy dans le mode Courir ensemble (exclusivement sur PS5)

Grand Valley est de retour avec Highway 1

5 nouvelles voitures supplémentaires

La Maj tant attendue pour les futurs possesseurs du PS VR2 arrive donc demain, et comme à l'accoutumée l'équipe présente le contenu de cette dernière mise à jour !Grâce à la mise à jour 1.29 sans frais, Il sera possible pour la première fois toutes les courses et tous les modes de jeu (à l’exception du mode 2 joueurs “Écran partagé”). Les utilisateurs PS VR2 pourront également accéder à la section exclusive “Showroom VR” de leur garage ou des concessionnaires dans le jeu. Cette nouvelle fonctionnalité permettra d’admirer tous les détails des voitures, le tout dans divers lieux et sous différents éclairages.Gran Turismo Sophy est une IA de course surhumaine et révolutionnaire, développée en collaboration par Sony AI, Sony et Polyphony Digital. Le mode “Gran Turismo Sophy – Courir ensemble” offre aux joueurs Gran Turismo, tous niveaux et compétences confondus, l’occasion de se mesurer en face-à-face à GT Sophy dans GT7. Le mode spécial, disponible en tant qu’événement à durée limitée dans le jeu (du 21 février jusqu’à fin-mars), offre un premier aperçu de GT Sophy dans GT7. Il a été conçu pour renforcer le plaisir et l’intensité pendant la course contre GT Sophy pour tout le monde. Les avis des joueurs par rapport à cette première fonctionnalité spéciale permettront d’améliorer le mode GT Sophy – Courir ensemble à l’avenir.Classique de Gran Turismo, le circuit Grand Valley fait son retour dans la série avec un petit lifting. La configuration complète “Highway 1” est un tracé exigeant comportant aussi bien des sections à grande vitesse où l’on est pied au plancher que des virages serrés et tortueux où la technique fera loi. La configuration allégée de 2 000 m “Sud” comporte beaucoup de dénivelés et des virages à prendre à l’aveugle. Un vrai défi pour les nerfs des pilotes. Un environnement à perte de vue où l’océan rencontre la montagne, et où on retrouve des sections à pont et tunnel. Les courses y sont dynamiques et recréent l’intensité des routes côtières sinueuses les plus connues au monde.