GT7 sur PSVR2 a été annoncé cette nuit au CES. La maj sera gratuite.Nous pouvons déjà voir que l'heure du jour et la météo sont dynamique et que la voiture affronte plus d'un adversaire.Il sera disponible au lancement du PS VR2Beat Games va sortir une version PlayStation VR2 du jeu de rythme en réalité virtuelle Beat SaberAucun autre détail n'a été annoncé.Beat Saber est actuellement disponible sur PlayStation VR, PC VR via Steam et Humble Store, et Rift.