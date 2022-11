Sony Interactive Entertainment sera l'éditeur des titres Lost Soul Aside et Convallaria du PlayStation China Hero Project, vient d'annoncer la société.Il s'agirait des premiers projets PlayStation China Hero publiés par SIE. Les autres ont été confiés à d'autres éditeurs (Bilibili, Lightning Games, Maximum Games, etc.).

posted the 11/22/2022 at 09:51 AM by jenicris