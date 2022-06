Pour mémoire, la PS4 a vendu 20 millions d'unités en 15 mois et 14 jours (471).



La PS5 atteint les 20 millions d'unités après 18 mois et 22 jours (568 jours).



Il est intéressant de noter que la PS5 a atteint 10 millions d'unités plus rapidement que la PS4. Mais les problèmes d'approvisionnement sont la raison pour laquelle elle est maintenant en retard.



Dans sa déclaration d'aujourd'hui, Sony a indiqué qu'il prévoyait une augmentation significative de la production de la PS5 cette année.



Mais elle restera derrière la PS4 au moment du lancement, et ce jusqu'en mars 2023. Ce ne sera qu'après avril 2023, selon les projections de Sony, qu'elle dépassera la PS4







https://twitter.com/ZhugeEX/status/1532744889498230785?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1532744889498230785%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=

La console est très demandée depuis son lancement en novembre 2020, et s'il n'y avait pas de pénurie mondiale de composants, elle aurait atteint ce cap bien plus tôt. L'entreprise dit qu'elle prévoit une " montée en puissance significative " de la production de la console pendant le reste de l'année."Nous sommes ravis de vous annoncer que Sony Interactive Entertainment (SIE) a vendu plus de 20 millions de consoles PlayStation 5 dans le monde", a déclaré Veronica Rogers, SVP, responsable des ventes mondiales et des opérations commerciales chez Sony Interactive Entertainment."Depuis le lancement de la PS5, nos équipes ont travaillé sans relâche pour proposer une console de jeu véritablement next-gen qui a conquis le monde entier et nous voulons profiter de ce moment pour remercier les fans de leur soutien. Votre passion pour la marque PlayStation est ce qui nous anime et ce qui nous inspire pour innover de nouvelles technologies, concevoir le futur du jeu et continuer à créer le meilleur endroit pour jouer.""Aux fans qui n'ont pas encore mis la main sur une console, sachez que nous prévoyons une augmentation significative de la production de la PS5 cette année et que nous travaillons sans relâche pour nous assurer que la PlayStation 5 soit disponible pour tous ceux qui en veulent une."ZhugeEX: