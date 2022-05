Le PS5 va bientôt être rafraîchi en 6 nm. Les rendements seront meilleurs et le refroidissement sera encore plus faible. Tous ces gains serviront à améliorer la fabrication et à réduire les coûts. Peut-être qu'une refonte du hardware fera partie. Mais je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance d'avoir une Pro dans un avenir proche.

Jeff Grubb: