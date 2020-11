À bien des égards, la stratégie de Sony pour la PlayStation 5 ressemble un peu à une refonte de l'ère de la PlayStation 4 : il y aura de nombreux jeux exclusifs, vous avez une console très performante et vous allez faire payer les joueurs à plein tarif pour ces jeux. Est-ce une évaluation juste ?



C'est certainement la stratégie avec laquelle nous lançons les jeux que nous fabriquons nous-mêmes à partir de Worldwide Studios. Je pense humblement que nous n'avons jamais été en meilleure forme que maintenant. Les studios de la génération PS4 se sont vraiment développés. C'est un véritable point de différence pour nous et nous avons l'intention de continuer à développer cette capacité.



Nous avons beaucoup investi de manière organique au cours de la génération PS4, plus que les gens ne le pensent. Nous avons ajouté Insomniac Games [le développeur de Spider-Man Miles Morales] par le biais d'acquisitions. Nous faisons de très bons jeux maintenant et nous avons certainement l'intention de continuer à faire de très bons jeux.



Le problème avec ces jeux à succès, c'est qu'ils ont besoin d'une sortie au box-office. Ils coûtent plus de 100 millions de dollars à l'heure actuelle et pour pouvoir le faire et mettre de nouvelles IP sur le marché - ce qui est très risqué et nous l'avons fait quatre fois dans la génération PS4 - il faut un lancement au box-office.

L'une des choses que je trouve vraiment intéressantes dans ces grands jeux de box-office, c'est que beaucoup d'entre eux plaisent au public, comme Horizon Zero Dawn et Spider-Man. Mais il y a aussi des titres comme Death Stranding et The Last Of Us : Part 2 qui sont plus stimulants et destinés à provoquer des émotions différentes. Cette stratégie d'expériences divergentes va-t-elle se poursuivre avec la PlayStation 5 ?



Oui. Nous avons une organisation de gestion qui supervise les différents studios et l'une des choses que nous examinons beaucoup est le portefeuille et nous nous penchons sur l'équilibre entre les nouvelles itérations de séries très appréciées comme God Of War ou Uncharted et le bouleversement des choses avec de nouvelles IP comme Horizon Zero Dawn ou Ghost Of Tsushima. Nous y réfléchissons très profondément et très attentivement.

Jim Ryan dans une interview à GQ Magazine.