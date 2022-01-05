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Lightspeed Lina est un jeu de plates-formes 3D d'action-aventure ultra-rapide dans lequel vous combattez, volez et vous frayez un chemin à travers des boucles, des villes et des boss à la recherche de nouveaux pouvoirs. Équipée d'une paire de bottes spéciales, aidez Lina à partir à la recherche de trésors et à traverser une chaîne d'îles uniques en ne laissant derrière elle que des traînées de lumière… et peut-être même à faire un peu de shopping !



Découvrez de nouvelles capacités puissantes grâce à une technologie extraterrestre appelée « Spur Arts », pour devenir plus fort et explorer davantage les îles Ephemera et leurs secrets…



Habille Lina avec toute une gamme de tenues mignonnes, cool, amusantes et effrayantes. Des robes aux tenues professionnelles, en passant par les costumes de mascotte et bien plus encore : tu trouveras forcément celles qui correspondent à ton style !









On pourrait le décrire comme un jeu Sonic Adventure (avec un peu de Mario 3D aussi) avec Rouge the Bat en personnage principale, et la Rouge des années 90-2010 hein (puisque aujourd'hui SEGA a peur de pervertir les gosses avec ses boobs, maudites femmes généreuses !...).Bref, vous avez peut être déjà vu passer Lightspeed Lina sur les réseaux sociaux, un jeu vidéo indépendant développé par CornflowerBlue. Ce dernier officialise aujourd'hui la sortie sur Steam avec l'ouverture d'une campagne de financement participative. Pour la curieux,