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Brown Dust II obligé d'être censuré à domicile
Actualité
Je n'en ai parlé qu'en commentaire sur les articles dédiés mais imaginez si en France Ubisoft devait censurer des figures de proue des bateaux dans le jeu Assassin's Creed: Black Flag - Resynced à cause de l'Etat français. Ah mais ils n'ont pas eu besoin pour censurer tout ça en fait ...



Mais c'est ce qui se passe avec Brown Dust II, la suite du jeu de role sur mobile où le studio NEOWIZ s'est largement mit à produire du contenus très suggestifs passant le jeu ainsi à PEGI 18 chez nous. Anecdotique pour vous certainement mais en Corée du Sud le jeu va devoir être censuré pour continuer à être disponible, où 2 costumes ont posé problème à l'administration coréenne : Les tenues d'idoles de Palette et d'Oliver, des apparences "de transformation" (elles portent des vêtements décontractés).



Plus précisément, pas les tenues elle-même car ce serait simple mais également les cinématiques de compétence que l'on obtient avec celles-ci comme fond d'écran. Oliver par exemple, son bâton magique je vous laisse deviner d'où il "apparait" (que 3 possibilités en même temps) . Les développeurs vont donc procéder au dédommagement de tous les joueurs + un dédommagement supplémentaire pour tout ceux qui ont ces 2 costumes + rembourser les gens qui le souhaitent. NEOZIW prépare également une version censurée du jeu exclusive pour la Corée du Sud.

On continue de surveiller ce cas parce que le jeu a été empêché de sortir sur Steam en décembre dernier alors qu'il y a 1000x pire niveau contenu dessus (et je ne parle pas de VISA/Mastercard qui pourraient jouer leur veto un jour, bah Kikoo31 on ne sait jamais hein, faut imaginez la possibilité...), et que le jeu a été censuré pour l'Allemagne et la gronde a été assez important pour empêcher d'autres censures ailleurs dans le monde... Mais pour combien de temps ?
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/brown-dust-2s-domestic-version-to-be-censored-after-certain-provocative-outfits-and-scenes-run-afoul-local-laws/
    tags : neowiz brown dust ii
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    posted the 07/30/2026 at 02:14 PM by masharu
    comments (3)
    kikoo31 posted the 07/30/2026 at 02:29 PM
    putain ,j'ai faillit ce veto de merde de VISA MAStERCARD
    quelle merde ce truc
    abookhouseboy posted the 07/30/2026 at 02:37 PM
    D'ailleurs le jeu a beau être PEGI 18, il n'y a pas l'ombre d'un téton et mêmes les fesses ne sont pas totalement découvertes.
    On se demande pourquoi l'interdiction est aussi forte, au final.
    temporell posted the 07/30/2026 at 03:02 PM
    le cas de steam est vraiment bizarre vu qu'il a des jeux où le terme "papa dans maman" est dans le sens littérale, donc j’arrive pas trop à comprendre ils le font au hasard j'ai l'impression...
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