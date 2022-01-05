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Waifukyo
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title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 07/23/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Brown Dust II de nouveau censuré, ici pour son écran titre
Actualité


Brown Dust II avait déjà fait parlé de lui ici pour la censure qui a couté la sortie sur Steam du jeu mobile de NEOWIZ en décembre dernier, puis tout juste après une censure "par pays" qui a provoqué une vague de review bombing pour que le studio retropédale derrière.

Aujourd'hui on apprend que Google a fait pression sur l'éditeur coréen pour supprimer le nouvel écran titre du jeu en place depuis le second anniversaire célébré en juin dernier. Par conséquent les développeurs ont remit le précédent écran titre, ce changement concerne également la version iOS du jeu. Les deux mettant en scène le personnage de Justia.



Que les joueurs se rassurent, aucun autre contenu n'a été altéré. Pour info, Brown Dust II est PEGI 18 pour ses contenus semi-explicite.
Brown Dust II - https://www.browndust2.com/en-us/news/view?id=01KY6AWSK5W0V4NPA8FRAC7J01
    tags : neowiz brown dust ii
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    posted the 07/23/2026 at 02:29 PM by masharu
    comments (2)
    abookhouseboy posted the 07/23/2026 at 03:04 PM
    Faut vraiment être fragile pour avoir peur d'un cul en culotte dans un jeu déconseillé au moins de 18 ans.
    stampead posted the 07/23/2026 at 03:32 PM
    abookhouseboy fais attention il y en a içi qui pourrait te traiter de fachiste pervers car tu aimes les fesses bien faite Masharu toujours un régal pour les yeux tes news
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