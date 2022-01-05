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Brown Dust II avait déjà fait parlé de lui ici pour la censure qui a couté la sortie sur Steam du jeu mobile de NEOWIZ en décembre dernier, puis tout juste après une censure "par pays" qui a provoqué une vague de review bombing pour que le studio retropédale derrière.Aujourd'hui on apprend que Google a fait pression sur l'éditeur coréen pour supprimer le nouvel écran titre du jeu en place depuis le second anniversaire célébré en juin dernier. Par conséquent les développeurs ont remit le précédent écran titre, ce changement concerne également la version iOS du jeu. Les deux mettant en scène le personnage de Justia.Que les joueurs se rassurent, aucun autre contenu n'a été altéré. Pour info, Brown Dust II est PEGI 18 pour ses contenus semi-explicite.