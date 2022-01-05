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title : Les Waifus de Kyo
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creation date : 05/01/2022
last update : 07/03/2026
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DOA6LR - Koei Tecmo renoue avec les DLC cosmétiques plein pot
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Après un lancement douteux avec presque aucune nouveauté (un mode photo... c'est tout) par rapport au Dead or Alive 6 de 2019 Koei Tecmo promet en juillet, en plus du premier aperçu de Minato confirmé comme étant une amie de NiCO, 4 DLC cosmétiques pour Dead or Alive 6: Last Round. Cette semaine Marie Rose a eu droit à un pack robe chevalière avec 4 couleurs. 20 balles le costume+couleurs (alors que pour le même prix vous avez un costume pour la quinzaine de personnages, et Street Fighter 6 1 costume+couleur c'est 7 balles en comparaison).




Les 3 autres DLC de juillet concerneront Kasumi, NiCO et Tamaki...

Après un lancement raté et une non-annonce à l'EVO (en plus d'être exclusif dématériel je rappelle), ça souffle fort chez les fans et ça craint pour le très attendu "Dead or Alive 7" annoncé durant le State of Play de février dernier.
    tags : koei tecmo last round dead or alive 6 doa6lr
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    posted the 07/03/2026 at 04:11 PM by masharu
    comments (3)
    bgame93 posted the 07/03/2026 at 04:14 PM
    C’est un jeu de cul
    masharu posted the 07/03/2026 at 04:21 PM
    bgame93 T'as pas du voir beaucoup de cul pour penser ça
    solarr posted the 07/03/2026 at 04:35 PM
    bgame93 De la féminité dans un jeu devient du c.l.

    masharu i sont malades ces gens
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