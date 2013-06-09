Kratos est le Dieu de la Guerre – nous avons encore bien d’autres histoires à raconter avec lui. Pour l’instant, nous sommes ravis d’emmener les fans dans un voyage au-delà de la mort des dieux en compagnie de Faye, et nous espérons que vous serez de la partie !

La mort était censée être la fin, mais pour Laufey (Faye), guerrière et épouse de Kratos, une nouvelle aventure ne fait que commencer. Se réveillant de manière inattendue dans un monde étrange après sa mort, Faye découvre que les plans qu’elle avait mis en place pour protéger Kratos et Atreus en son absence sont désormais menacés. Pour sauver ceux qu’elle aime, Faye doit se battre dans l’au-delà des dieux – l’Everywhen – où des dieux impitoyables issus de toutes les mythologies se disputent le pouvoir dans un monde débordant de magie dangereuse.

Nous avons discuté d’une préquelle et de ce que nous aurions pu raconter. Et bien que ces événements restent tout à fait intéressants, nous avons simplement eu le sentiment que ce que nous voulions vraiment, c’était reprendre là où nous nous étions arrêtés et faire avancer l’histoire du point de vue de Faye, puis placer Faye et les joueurs dans la même situation pour explorer ce nouveau monde.

Dès 2018, nous avons commencé à construire tout cela. Nous mettions en place de minuscules éléments narratifs qui allaient commencer à soutenir structurellement cette expansion de l’univers. Et en abordant Ragnarök, la crainte d’Odin était la suivante : "Que se passe-t-il quand je meurs ? Je sais ce qui arrive à tout le monde, j’ai tout mis en place, mais qu’arrive-t-il aux dieux quand ils meurent ?" Et ce genre de question, qui restait sans réponse, était en quelque sorte posée au public, avec cette idée que nous allions explorer cela.

Et l’une des morts les plus célèbres de cet univers est l’élément déclencheur de cette renaissance. C'est le personnage idéal pour ce moment idéal où l’on commence à dire : il y a plus dans ce monde que ce que vous savez, au-delà de ce que vous connaissiez de l’époque grecque, au-delà de ce que vous connaissiez de notre univers nordique. Mais cela va bien au-delà de tout cela. Et tout est lié. Tout s’influence mutuellement. Et l’idée de pouvoir la voir renaître dans ce nouveau monde et de devoir en quelque sorte faire ces premiers pas maladroits ensemble.

Cory Barlog est le Head of Creative de Santa Monica Studio. Cela implique de travailler avec des game directors comme Ariel Lawrence (God of War Laufey) et de guider la vision à long terme de tous les jeux de la série

"Nous raconterons toujours des histoires avec Kratos, mais pour nous, c'était l'occasion de parler d'un personnage si central dès le début, de mieux le connaître et d'explorer davantage ce nouvel univers, de nous laisser surprendre et de voir comment les choses s'entremêlent. Ce n'est donc pas une rupture, mais plutôt un enrichissement de l'univers".

"Le personnage qui nous introduit dans ce nouveau monde, c'est elle. Elle est un véritable pilier de la renaissance de la franchise."

Il souligne aussi que Faye a été essentielle dans les jeux récents, même si elle n'était pas toujours au premier plan. "Elle était omniprésente, mais invisible. En 2018, elle était une présence, un fantôme, un spectre dont l'influence s'étendait à toute l'histoire, lui conférant une puissance fascinante. On se disait alors : 'Ce serait tellement intéressant de voir qui elle était avant, mais aussi de voir comment les choses évoluent'."

"Kratos est comme un mur, un peu stoïque, mais sa brutalité est différente", explique Lawrence. "Comment créer un personnage à sa hauteur ? On s'est donc penchés sur tous les jeux Santa Monica. L'Antiquité grecque a influencé Faye, tout comme l'Antiquité nordique. On est donc partis de nos racines dans un système de combat plus agile, tout en conservant nos compagnons et notre réalisme au corps à corps. Comment concilier ces éléments pour créer une expérience unique, propre à Faye, tout en restant fidèle à l'esprit Santa Monica ? C'était ça notre philosophie."

« Je peux vous dire que nous n’avions pas pour objectif de créer un jeu en monde ouvert ou un jeu de type bac à sable. Ce que nous voulions vraiment, c’était une aventure solo linéaire, pleine d’action et d’intrigues, et la structure des missions en est le reflet. »

« Il est vrai que l’action se déroule dans l’univers Marvel 1048, qui est l’univers des jeux vidéo d’Insomniac », a déclaré Marcus Smith, co-directeur du jeu. « Cela se passe dans le même monde, mais il n’y a pas de crossover. Spider-Man ne fera pas d’apparition dans Wolverine. »

"Il est clairement intégré dans le jeu de différentes manières, et c'est donc une fonctionnalité nuancée qui est très sélective sur ce que nous montrons, ce que nous censurons, en désactivant le sang et des choses comme ça, juste pour le rendre plus acceptable pour les gens qui ne veulent pas vraiment avoir cette partie de l'expérience".

Il dit clairement que le jeu ne sortira pas dans des années, ni même en 2028.Ariel Lawrence, directrice du jeu God of War Laufey, et Cory Barlog, directeur créatif de Santa Monica Studio, se sont donc entretenus en exclusivité avec IGN avant le reveal du jeu:Barlog a ensuite expliqué qu'il savait déjà en 2018 que Faye était un personnage qu'il souhaitait explorer, et que God of War : Laufey était pour lui le moyen idéal d'y parvenir.Il est également clair, d'après les images diffusées (les 20 premières minutes du jeu) et les discussions avec Lawrence et Barlog, que Faye est tout aussi redoutable que son mari au combat.Insomniac a confirmé plusieurs détails concernant Marvel’s Wolverine, notamment l’existence d’une option « sans effusion de sang » et l’absence de Spider-Man.Sony a ouvert la soirée State Of Play d'hier soir avec un nouvel aperçu de Marvel’s Wolverine, dans lequel apparaissaient d'autres personnages des X-Men tels que Jean Grey et Mystique.À la suite de la présentation, le développeur Insomniac a partagé divers autres détails sur ce à quoi il faut s'attendre et a confirmé que ce jeu d'action ne comporterait pas d'élément de monde ouvert – contrairement aux jeux Marvel’s Spider-Man du studio.Si toutes les bandes-annonces diffusées jusqu’à présent ont donné l’impression que *Marvel’s Wolverine* serait une expérience linéaire, Insomniac n’avait jamais abordé ce sujet auparavant.De même, dans la même interview, Insomniac a exclu tout crossover avec Spider-Man, bien que les deux jeux partagent le même univers Marvel.Parlant des paramètres gore, Daly a déclaré :