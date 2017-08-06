description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Merci mais je trouve que ça fait un peu trop vieillot. Dans le même genre, je préfère attendre Liminal Point qui pour le coup, propose quelque chose de bien plus moderne et mieux réalisé.
https://www.gamekyo.com/blog_article483193.html
En tout cas, je comprends ton attente pour Liminal Point (effectivement la réalisation n'a rien a voir)