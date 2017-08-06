Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Jeux Vidéo
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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 05/16/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC] Vultures - Scavengers of Death / Dispo
Horreur





Éditeur : Firesquid / Gamersky Games
Développeur : Team Vultures
Genre : T-RPG/Horreur
Disponible sur PC
Langues : Français / Japonais / Anglais / Espagnol / Allemand / Portugais / Chinois / Coréen.

Vallée de Salento, après l'incident biochimique - en tant qu'agent de VULTURE, votre mission est de récupérer du matériel afin d'aider à trouver un remède à l'infection ravageant le monde.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 82%
https://www.youtube.com/watch?v=ZuxXav9UnPM
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    gareauxloups, adamjensen
    posted the 05/15/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    nicolasgourry posted the 05/15/2026 at 06:02 PM
    marchand2sable j'arrive pas à savoir si ça peut t'intéresser.
    marchand2sable posted the 05/15/2026 at 06:54 PM
    nicolasgourry

    Merci mais je trouve que ça fait un peu trop vieillot. Dans le même genre, je préfère attendre Liminal Point qui pour le coup, propose quelque chose de bien plus moderne et mieux réalisé.

    https://www.gamekyo.com/blog_article483193.html
    nicolasgourry posted the 05/15/2026 at 07:01 PM
    marchand2sable en fait je pensais que le coté "vieillot" pouvait te plaire à la rigueur, mais le coté "T-RPG" peut-être te rebuter.
    En tout cas, je comprends ton attente pour Liminal Point (effectivement la réalisation n'a rien a voir)
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