Éditeur : Firesquid / Gamersky Games

Développeur : Team Vultures

Genre : T-RPG/Horreur

Disponible sur PC

Langues : Français / Japonais / Anglais / Espagnol / Allemand / Portugais / Chinois / Coréen.

Vallée de Salento, après l'incident biochimique - en tant qu'agent de VULTURE, votre mission est de récupérer du matériel afin d'aider à trouver un remède à l'infection ravageant le monde.