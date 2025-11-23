Le survival-horrors’offre un troisième trailer sur sa chaîneofficielle.Au vu de cette nouvelle bande-annonce, le jeu semble suivre le même chemin que. On y retrouve une forte inspiration depour le gameplay et les décors, ainsi qu’une influence évidente depour le bestiaire.Le tout est proposé en caméra asymétrique, avec un système d’esquive permettant d’éviter les attaques de certaines créatures.Concernant la trame de départ, vous incarnez une ancienne étoile montante du rock qui retourne dans la ville d’Ashen Point pour tenter de retrouver Lyra, une membre de son groupe disparue.Prévu pour, Liminal Point sera disponible suret