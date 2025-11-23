- The King Forever -
profile
Tormented Souls
2
Likers
name : Tormented Souls
platform : PC
editor : PQube
developer : Dual Effect
genre : survival horror
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Switch
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
52
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 779
visites since opening : 2299849
marchand2sable > blog
Le RE-like Liminal Point s’offre une troisième bande-annonce


Le survival-horror Liminal Point s’offre un troisième trailer sur sa chaîne YouTube officielle.

Au vu de cette nouvelle bande-annonce, le jeu semble suivre le même chemin que Tormented Souls. On y retrouve une forte inspiration de Resident Evil pour le gameplay et les décors, ainsi qu’une influence évidente de Silent Hill pour le bestiaire.

Le tout est proposé en caméra asymétrique, avec un système d’esquive permettant d’éviter les attaques de certaines créatures.

Concernant la trame de départ, vous incarnez une ancienne étoile montante du rock qui retourne dans la ville d’Ashen Point pour tenter de retrouver Lyra, une membre de son groupe disparue.

Prévu pour 2026, Liminal Point sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC.


Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=-ESZHnPTGgc


https://www.youtube.com/watch?v=-ESZHnPTGgc
    tags : resident evil silent hill tormented souls resident evil 9 tormented souls 2 new survival horror resident evil requiem liminal point new survival horror 2026 horror games 2026 survival horror 2026 liminal point trailer re-like games
    2
    Likes
    Who likes this ?
    adamjensen, idd
    posted the 11/23/2025 at 11:34 AM by marchand2sable
    comments (5)
    marchand2sable posted the 11/23/2025 at 11:37 AM
    Manque plus qu'une Save Room, j'adore.
    vyse posted the 11/23/2025 at 11:37 AM
    Tous ces clones de gameplay anachroniques... Je suis très heureux de voir les contrôles tank dans la tombe ; Mikami lui même a dit que 'cetait un compromis qu'il aimait pas
    adamjensen posted the 11/23/2025 at 11:39 AM
    C'est déjà bien plus intéressant que la dernière fois.
    kujotaro posted the 11/23/2025 at 12:52 PM
    Day ichi
    malroth posted the 11/23/2025 at 01:09 PM
    Merci, je ne connaissais pas
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo