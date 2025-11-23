Le survival-horror Liminal Point s’offre un troisième trailer sur sa chaîne YouTube officielle.
Au vu de cette nouvelle bande-annonce, le jeu semble suivre le même chemin que Tormented Souls. On y retrouve une forte inspiration de Resident Evil pour le gameplay et les décors, ainsi qu’une influence évidente de Silent Hill pour le bestiaire.
Le tout est proposé en caméra asymétrique, avec un système d’esquive permettant d’éviter les attaques de certaines créatures.
Concernant la trame de départ, vous incarnez une ancienne étoile montante du rock qui retourne dans la ville d’Ashen Point pour tenter de retrouver Lyra, une membre de son groupe disparue.
Prévu pour 2026, Liminal Point sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC.