Actualité générale

. Désormais,. Ce changement de prisme a permis aux équipes nippones de mieux se projeter, de créer avec une vraie ambition internationale, et ça se voit déjà dans les résultats.Chaque série a sa culture, son ton, son public. Ce qui les relie, c’est cette volonté commune de sortir des sentiers battus. Il veut retrouver le “rock’n roll spirit” de la grande époque, oùincarnait l’audace, l’inventivité et un certain grain de folie, surtout du temps des salles d’arcade.Mais pour survivre dans l’industrie actuelle, l’enjeu est ailleurs :. Le solo fonctionne bien, mais le live service reste un défi. Pour l’aborder,, fraîchement acquis, qui planche sur des jeux mobiles estampillés Sonic. Une manière de combler le retard dans le F2P, avec l’aide d’une équipe rompue à l’exercice.Et puis, il y a cette fine ligne entre nostalgie et modernité.mais sans se reposer sur le fan service pur.. Car parfois, un public restreint mais passionné suffit à faire décoller un jeu.. Bien plus qu’une simple opération de branding,Pour, c’est aussi une forme de revanche personnelle. Il se rappelle d’une époque pas si lointaine. À l’époque, les grandes franchises du jeu restaient confinées à leur média d’origine, jugées trop “jouets” pour intéresser le cinéma.Mais les lignes ont bougé. Avec le triomphe de, mais aussi d’autres adaptations réussies commeou. Cette bascule culturelle ouvre des perspectives immenses pour des éditeurs comme, qui possèdent un catalogue d’icônes prêtes à franchir le cap du transmedia.. Ce n’est plus une simple extension, c’est un levier de croissance à part entière., capables d’exister au delà de la console. Et cette fois, plus personne àne les prend de haut.Enfin, malgré la poussée du PC et du mobile, Utsumi continue de croire aux consoles. Il parle d’attachement personnel :, mais aussi de complémentarité : on ne joue pas de la même façon sur téléphone, devant son PC ou sur un canapé avec une manette.S’il reste lucide sur les défis,. Et si ça marche, il le sait :