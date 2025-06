Disclaimer: Si tu ne veux pas être spoilé par les rumeurs, ne me lis pas ! Si si, tu peux être fort et détourner ton regard de ces vilaines rumeurs probablement fausses.Le leaker " Nash Weedle " dispose désormais à son actif de plusieurs leaks vérifiés:- Elding Ring sur Nintendo Switch 2- Donkey Kong cette année- Assassin's Creed Shadows- L'upgrade gratuite de No Man's SkyNous pouvons donc accorder une certaine confiance à ses différents propos et annonces qui sont donc en l'occurrence :Nintendo utilisera l'applicationpour :- L'annonce surprise d'un jeu cette année pour Nintendo Switch 2- L'annonce d'un jeu majeur sur Nintendo Switch 2 pour 2026- L'annonce de deux jeux pour la première Nintendo Switch dont l'un pour 2025Il donne aussi les informations suivantes :- Le prochainpourrait avoir pour thème différents mondes des franchises de Nintendo- Unavec un gameplay et un style artistique différent est prévu pour 2025serait prévu pour 2026 (qui en doutait ?) et serait plus ambitieux avec des véhicules à conduire ainsi que des immeubles.serait en cours de développement (oui alors que l'on attend toujours le 4...), serait basé sur de l'exploration plus verticale avec variation de la gravité, il serait exclusif surpour 2027 (bon, ou 2037 si ça se termine comme pour Metroid Prime 4)- Unserait prévu pour 2025. Alors personne ne doute qu'il y aura une continuité des opus 2.5D après le succès de Metroid Dread mais pour 2025, il risque d'y avoir embouteillage avec Metroid Prime 4. A moins que mine de rien, Metroid Prime 4 glisse vers 2026.De tout cela, peut-on en déduire que :- L'annonce surprise d'un jeu cette année poursur leserait- L'annonce d'un jeu majeur sur Nintendo Switch 2 pour 2026 sur leserait(probablement ?)- L'annonce de deux jeux pour la première Nintendo Switch dont l'un pour 2025, ce dernier pourrait être un. Et donc oui, il en manque un pour 2026.Concernant les jeux, la liste des jeux à venir serait la suivante :(encore un sujet propice à beaucoup d'articles de blogs enflammés à n'en pas douter).devrait aussi sortir sur la consoleEt la dernière rumeur qui semble à la fois plausible et à la fois surréaliste serait que Nintendo travaillerait sur un remake ou remaster du jeuRien n'empêche le believe mais à mon avis, il conviendrait de tout de même rester prudent sur le sujet.