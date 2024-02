Le légendaire producteur/réalisateur Yoshinori Kitase nous fait vivre l'épopée de sa carrière dans l'industrie du jeu vidéo, depuis ses premières années inspirées par Star Wars jusqu'à son intégration au sein de l'équipe principale de Final Fantasy et son travail sur l'un des jeux les plus emblématiques de l'histoire : Final Fantasy VII.



Comprend des questions du public et une discussion avec Steffan Powell.

La vidéo dure 80 min.La traduction en anglais est semble t-il exceptionnelle.Rendant pour le coup la traduction Française via YouTube (si vous maîtrisez pas l'anglais) parfaitement compréhensible.Un vrai plaisir à écouter si on est fan de Final Fantasy.