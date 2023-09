Catalogue. Location. Surconsommation. Blockbuster. Dématérialisé. Assassinat du jeu vidéo. J'ai pris deux années pour faire mon petit bilan de l'offre Game Pass et de ce qui l'entoure. C'est évidemment assez personnel et même si j'essaie d'être un minimum exhaustif, je ne peux pas couvrir tous les cas de figures possibles. Mais justement, vous avez l'espace commentaire pour partager vos expériences/craintes/réticences etc.