Histoire :



L'histoire a une fin complète et se termine correctement avec un sentiment de satisfaction, donc Takai veut vraiment, vraiment que vous finissiez ce jeu



Bien que l'histoire soit complètement terminée, la vision du monde de Valisthea est si riche qu'ils pourraient faire un FFXVI-2, mais Takai dit qu'il préfère laisser quelqu'un d'autre s'en occuper lol (ils sont fatigués). Lui et Maehiro répètent tous deux que la fin est magnifique et qu'ils ont tout mis en œuvre pour la conclure. Un FFXVI-2 est donc difficile à réaliser.



Maehiro a créé une vision du monde détaillée de Valisthea sur 4000 ans en commençant par une carte, la géologie, le flux des vents et des rivières, etc. et ensuite les détails les plus fins de l'histoire du continent pour que vous puissiez voir toutes les cultures et les vies individuelles des gens qui y vivent.



Maehiro dit qu'il n'est pas sûr de pouvoir écrire un meilleur protagoniste que Clive. Même dans ses futures œuvres, il ne se voit pas vraiment remplacer Clive.



Plus on avance dans l'histoire, plus elle est rafraîchissante.



Game design :



Takai dit que le temps de jeu pour atteindre la fin est de 40~50 heures (Takai a mentionné que ses 35 heures étaient *son* temps de jeu à l'époque, donc je suppose qu'il s'agit du temps de jeu du joueur). A partir de là, le jeu double avec des quêtes secondaires et d'autres contenus



Il y a deux modèles de quêtes secondaires : L'une est liée à la progression de l'histoire de Clive, l'autre est liée à l'endroit où il se trouve et les quêtes secondaires se poursuivent dans une seule histoire.



Le joueur ne peut contrôler que le Chocobo, mais il existe d'autres véhicules qui apparaîtront dans l'histoire principale.



Ils ont en fait envisagé très tôt de ne même pas intégrer de Chocobo, mais Yoshi-P a donné un "ordre fort" d'intégrer des Chocobo : "C'est un FF, donc les Chocobo sont nécessaires.

Les trophées ne nécessiteront pas de faire le contenu de difficulté plus élevée pour le terminer. Maehiro déteste ça



-Certaines choses supprimées de l'histoire principale en raison du coût des ressources ont été intégrées dans les quêtes secondaires.



Musique :



215 chansons au total ; 140 à l'origine.



Il y a plus de 200 chansons, mais tout est limité pour avoir beaucoup de variations de chansons, comme le thème de Clive, les autres personnages et les nations. C'est parce que Soken a réfléchi à la façon dont Uematsu l'aurait géré et en est arrivé à cette conclusion



Il y a un jingle pour les Chocobos, mais pas le thème complet pour des raisons atmosphériques.

Histoire :



Maehiro a conçu le monde, l'histoire, etc. complètement à partir de zéro en dehors des quelques ordres de Yoshi-P au début.



Les Dominants devenant des Summons sont tous inspirés par leur amour du Tokusatsu (Kamen Rider, Ultraman, Sentai, etc.) "Après tout, vous voulez faire du "Henshin", n'est-ce pas ? et du Pro Wrestling.



Les Anime, Tokusatsu et autres jeux sont tous des sources d'inspiration dans ce jeu, même sans le vouloir. C'est tout à fait naturel.



FF16 n'a aucun rapport avec l'Ivalice de FF12 et Maehiro n'avait pas forcément l'intention de le faire. Mais comme ci-dessus, cela peut l'influencer involontairement



Le drame de la vengeance ne durera pas tout le jeu, "attendez avec impatience la sortie !" mais il a été créé parce qu'il est facile à comprendre et Yoshi-P a mentionné que le jeu parlera de frères à la base.



Le jeu couvre toute la vie de Clive parce que Maehiro pensait que les joueurs s'attacheraient davantage à lui et verraient un reflet d'eux-mêmes en Clive, car c'est comme dans la vraie vie.



Clive en tant que protagoniste est également écrit avec la conscience que "les émotions de Clive sont celles des joueurs et vice versa" dans cette scène plutôt que d'être entièrement indépendant.



Les joueurs ne se sentiront pas mal à l'aise avec les pensées et les paroles de Clive.



Takai n'aime pas qu'un protagoniste dise quelque chose qui n'a rien à voir avec vous dans ce scénario ou qui ne vous ressemble pas, et ils ont travaillé dur sur ce point



Le jeu est un Dark Fantasy mais il n'est pas si sombre que ça, attendez avec impatience les comédies, les histoires d'amour, les histoires pétillantes et chaleureuses. Yoshi-P se fâchera s'ils vendent trop cher la "dark fantasy".



Musique :



FF16 a fini avec plus de 200 chansons



La chanson thème de Yonezu a été écrite après avoir joué au jeu. Maehiro dit qu'elle vous fera sentir qu'elle ne peut être que pour FF16, alors attendez avec impatience de l'entendre dans le jeu.



Yoshi-P parlera plus en détail de la chanson de Yonezu à une date ultérieure, mais Soken l'adore et se demande comment ils peuvent lui rendre justice.



Soken explique que FF16 n'est pas comme FF14 où ils ont puisé dans un milliard de genres pour surprendre ou faire bouger les choses. Il se concentre sur " un point et est direct "



Le genre de musique est la Dark Fantasy, tout comme le cadre du jeu.



Ceci étant dit, bien que FF16 soit de la musique classique... il y a des chansons dont on peut se dire " Vous l'avez fait quand même, hein... " Une chanson complètement différente de la commande de Yoshi-P a été introduite et tout le monde s'est enthousiasmé.



Lui et l'équipe sonore ont travaillé dur sur ce nouveau style de musique interactive qui est différent de ce que l'on voit dans les jeux aujourd'hui et de la structure commerciale de FF14 (1ère partie, entracte, 2ème partie).



Game design :



L'interviewer a exprimé son soulagement après avoir vu le SoP montrant les villes et autres. Takai dit que pendant qu'ils développaient ce jeu en se disant "ooohhhh ! c'est un RPG donc bien sûr il doit y avoir des villes !!", il a réalisé que les gens s'inquiétaient de ce genre de choses et il s'en excuse.



Takai assure qu'il s'agit d'un vrai RPG, alors soyez à l'aise et attendez avec impatience.



Il y a des villes dans le monde entier, qui servent de haltes pour Clive et de quêtes secondaires pour approfondir la culture.



Vous pouvez vous procurer de l'alcool (ou en servir ? l'un ou l'autre) et Clive peut également recevoir des lettres dans les villes. Vous pourrez également faire des achats, obtenir des quêtes et écouter les conversations des PNJ.



Le Moogle sur lequel vous récupérez Mob Hunts est une merde prétentieuse. A même un effet sonore spécial.



Encore une fois, il y a une tonne de quêtes secondaires à accomplir.

C'est un résumé de deux interviews japonaises à propos de FFXVI.Avec Takai qui est directeur du jeu.Maehiro, qui est directeur créatif et scénariste du jeu.Soken, compositeur principal du jeu.