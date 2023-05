IGNFrance 9/10

Si on aurait apprécié une aventure un peu plus longue et une certaine prise de risque, nous sommes obligés d’admettre que tout ce que fait Planet of Lana, il le fait admirablement bien ! L’absence de dialogue n’empêche pas la narration d’être totalement maitrisé, elle qui est portée par une ambiance et des décors absolument dingues ! Sans nul doute, on vous conseille vivement de prendre part à cette histoire.Quelle merveille pour les yeux ! Planet of Lana parvient à nous immerger dans son univers onirique au confins de la galaxie dans de somptueux panoramas dépeints en plusieurs plans pour plus d’immersion. Grâce à des mécaniques de gameplay accessibles et simples à appréhender, nous prenons rapidement nos marques dans l’aventure proposée par Wishfully, quitte à délaisser l’aspect narratif de son univers, de ses créatures ou les motivations concrètes des envahisseurs. Vous occupant le temps d’un après-midi, Planet of Lana demeure une petite pépite indépendante et une jolie première production pour le studio suédois, vous en mettant plein la vue et flattant votre observation et votre sens de la déduction, malgré quelques carences évidences en terme de construction.Planet of Lana peut faire un peu peur. Bien qu’efficace, il semblait marcher trop sagement dans les pas de Limbo en comptant sur sa direction artistique flamboyante et une petite dose de mignonnerie pour l’emporter. Heureusement, le jeu s’ouvre au fil des heures pour laisser parler sa créativité et se livre enfin pleinement en dévoilant des séquences tantôt paisibles et poétiques, tantôt nerveuses et complexes. Il sait ainsi graver quelques instants mémorables dans nos cœurs et y laisser le doux souvenir d’un voyage dans un pays des merveilles recélant bien des surprises.