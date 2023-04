Les ventes de hardware de la PlayStation 5 ont désormais dépassé celles de la PlayStation 4 sur une base temporelle (29 mois de commercialisation).

Après avoir battu au mois de février aux USA, le record de la PS2 (record PlayStation) de février 2005, on apprend ce mois-ci qu'en plus d'être première en Dollars et nombre de consoles vendu pour le mois de Mars une fois de plus, la PS5 a dépassé a la PS4, sur 29 premiers mois de commercialisation :