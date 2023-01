Gamekult 8/10

Season A Letter to the Future est LA pépite de ce début d’année sur PS5. Hop c’est dit ! Le jeu atmosphérique envoûte dès les premières secondes grâce à sa poésie et sa mélancolie sous fond de road trip relaxant. Splendide et magnétique tant sur le plan visuel que l’écriture de son univers onirique, le titre s’impose dès les premières heures comme l’une de ces productions que l’on quittera avec regret. Malgré ses mécaniques simples comme bonjour mais efficaces et ses déconvenues techniques, Season envoûte autant qu’il charme. Difficile de résister à son ambiance, ses paysages à tomber, ses personnages intéressants et son rythme relaxant. Un spectacle artistique aussi sublime que son postulat narratif reste intrigant pendant les quelques heures nécessaires pour en venir à bout.Pour leur premier jeu, Scavengers Studio rend une copie propre. Leur aventure intimiste, poétique et élégante invite les joueuses et le joueur à explorer la vallée de Tieng à leur rythme. Avec un gameplay simple et une interface intuitive, on "rentre" dans le jeu très vite. Les personnages complexes et bien inscrits qui partagent des choses précieuses, comme l'histoire de leur vie, un moment passé ensemble à la "fin de la saison" et surtout, quelques questions à soi-même. On finit par ne faire plus qu'un avec Estelle. Les curieux à la recherche d'un titre différent des AAA convenus trouverons dans Season une curiosité très plaisante. Cette exploration coûte moins de 30 euros, ce qui ne gâche rien,L’expérience de SEASON: A letter to the future se symbolise un peu comme la culture spirituelle régulièrement présente en son sein : il faut s’ouvrir et se laisser porter pour l’apprécier. Composé à la fois d’éléments familiers et de mystères qui lui sont propres, le monde imaginé par Scavengers Studio nous transporte dans un voyage sensoriel et méditatif dont on ressort enrichi, grâce à une atmosphère relaxante, tant sur l’aspect visuel que sonore, et à une narration observationnelle et philosophique. Mais sa tendance à la poésie constante, l’abstraction quasi-totale d’objectif et de repères de progression ainsi que sa liberté parfois relative risquent de faire dévier de sa route certaines personnes qui étaient dans un premier temps partantes pour l’aventure. Ce qui est certain, c’est que SEASON peut déjà prétendre au haut du panier de la ludothèque indépendante de 2023 en raison de la vague de fraîcheur qu’il apporte.SEASON: Une lettre pour l’avenir offre une expérience paisible et sans complication. Le jeu nous demande seulement de prendre du temps pour soi et de profiter du moment présent. Les paysages ainsi que les sons environnants sont magnifiques. Mais dès que l’on regarde de plus près, on constate les lacunes du jeu. Les contrôles sont loin d’être parfait. Les dialogues font rarement du sens. Et certains pourraient trouver le jeu un peu répétitif sur ce que nous avons à accomplir. Le jeu ne restera pas dans la mémoire collective mais pourrait permettre à plusieurs de prendre une pause de leur vie tumultueuse. Et il s’agit là d’un point plus que positif.Avec SEASON, Scavengers Studio nous offre une réflexion contemplative sur le temps qui passe. Ce n’est peut-être plus vraiment un jeu, mais il n’empêche qu’il distille une ambiance poétique délectable, à la fois fataliste et optimiste. Et ce ne sont pas ses défaillances techniques en termes de collision ou de caméra qui gâcheront le plaisir de s’immerger dans cet univers à la direction artistique inspirée, chacun à son rythme, sans se presser. Dommage simplement que cela reste très confus, sans véritable réponse. Mais y a-t-il vraiment une réponse à donner ou faut-il finalement se contenter du cliché fugace de l’instant présent, sans plus de prétention ?