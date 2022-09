Plusieurs personnes m'ont dit que la révélation de Silent Hill pourrait avoir lieu plus tôt que je ne l'avais suggéré dans mon article d'aujourd'hui. Comme pour tous les rapports sur les délais, je ne prendrais pas cela comme parole d'évangile, mais les fans n'auront peut-être pas à attendre beaucoup plus longtemps.

posted the 09/01/2022 at 06:21 AM by jenicris