Voici un résumé des diverses infos paru cette nuit dans les diverses interviews de FFXVI:Les membres du groupe sont présents mais contrôlés par l'IA, ils changeront au fur et à mesure de la progression de l'histoire.Certains personnages pourraient être jouables mais pour de petits segments de l'histoire.Il ne s'agit pas d'un monde ouvert, mais il y a beaucoup de zones, notamment quatre grandes zones.Le jeu comprendra un système de chasse aux monstres, des quêtes secondaires, des cachettes, etc.L'histoire progressera à la vitesse d'une montagne russe.Vous pouvez explorer et prendre votre temps ou suivre l'histoire à toute allure.Il y aura un arbre de compétences, si j'ai bien compris, il y en aura un pour chaque Eikon et vous pourrez le modifier pour trouver la construction que vous voulez.Les combats d'invocations seront variés : jeu de tir en 3D, combat de lutte professionnelle, champ de bataille. Ils sont également entièrement jouables.Les thèmes de FFXVI porteront sur le choc des valeurs et des idéaux et sur les liens entre les gens.Vous aurez des amis au cours de votre voyage et vous aurez des conversations importantes avec eux, ils se battront également à vos côtés.Il existe un système de compagnonnage qui vous permet de leur donner des indications au combat, et potentiellement votre chien/loup Torgal.Le jeu sera complet au lancement, sans films, mais il y a du matériel de lecture dans le jeu si vous voulez en savoir plus.Yoshi-P dit que les fans lui ont dit que la série devenait statique dans leur vision, c'est pourquoi ils veulent que FF16 soit différent.L'équipe de KH a participé à la conception des combats et des boss.Clive combattra les Eikons sous ses formes humaine et eikon, ce qui semble indiquer que nous pourrions contrôler plus qu'Ifrit.Valisthea avait une civilisation super-technologique qui s'est effondrée il y a 1500 ans, comme dans Allagans (FFXIV) ou Ivalice de FFXII. Des ruines apparaîtront.La transformation des dominants en eikons s'accompagne de sacrifices et de risques sérieux, mais il est possible de se retransformer en humain.Clive passera par trois étapes de sa vie : l'adolescence, la vingtaine et la trentaine.Un mode histoire avec des accessoires pour ralentir le temps, des combos automatiques et d'autres bonus.Mode action pour les fans d'action, mais ils peuvent toujours utiliser ces accessoires, cependant le jeu montrera que vous les utilisez dans l'interface utilisateur (avantages).Mode de difficulté difficile après avoir terminer le jeu.Il y aura un système de score pour battre les étapes, probablement comme dans DMC (combats de boss ou niveaux spécifiques dans le jeu).95% du deuxième trailer était en temps réelMode photo inclusFFXVI a commencé avec 4 personnes, y compris Heavensward, et ils ont travaillé dessus jusqu'à ce qu'ils décident de tout, puis ils ont commencé le développement complet.Yoshi-P dit qu'il doit accepter FFXIV 1.0 et que FFXV a nui à la réputation de la série.Il dit qu'il a vu des gens dire qu'ils ne regarderont même pas le trailer de FFXVI parce que FFXV était mauvais.Il veut faire quelque chose de différent et étonnant pour montrer que FF peut être beaucoup de choses et garantir l'avenir de FF pour viser de nouvelles directions.Un gros résumé ici:Et toute les interviews ici, y compris japonaises traduite en anglais: