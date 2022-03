Il semblerait donc que l'un des nouveaux jeux de Firesprite soit un jeu d'horreur AAA sous Unreal Engine 5:

Nous recherchons un directeur narratif pour rejoindre notre équipe de développement pour un jeu d'horreur-aventure AAA narratif sous Unreal 5. Le directeur narratif est responsable de la narration du projet, en aidant à établir et à considérer l'univers et le lore du jeu, avec la responsabilité de la mise en œuvre de qualité du contenu narratif pour les étapes clés du projet et finalement la sortie du jeu.

Firesprite seraient sur 3, voir 4 jeux en développement.