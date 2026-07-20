Cette vague de notes a plusieurs effets concrets :



• Atteinte à l’image :



Chaque post promotionnel est immédiatement accompagné d’un rappel des griefs de la communauté. Cela transforme une communication marketing positive en discussion négative.



• Perte de contrôle narratif :



Sony ne peut plus ignorer ou minimiser ces sujets. Les notes, sourcées et visibles à tous, contredisent directement la communication officielle.



• Impact sur les fans et les partenaires :



Les studios indépendants promus voient leurs jeux associés malgré eux à la polémique, ce qui peut créer des tensions.



• Effet boomerang sur les ventes :



Une visibilité accrue des critiques (abandon du physique, problèmes de confiance) peut renforcer le mouvement « No Disk, No Buy » et influencer les décisions d’achat des joueurs.

Sur X (anciennement Twitter), les Community Notes (notes de la communauté) sont devenues un véritable phénomène ces dernières semaines sous les publications officielles de PlayStation.Mais de quoi s’agit-il exactement ?Les Community Notes sont un système de fact-checking collaboratif mis en place par X. N’importe quel utilisateur éligible (compte ancien, téléphone vérifié, sans violations récentes) peut proposer une note pour apporter du contexte à un post jugé trompeur, incomplet ou orienté. D’autres contributeurs évaluent ensuite la note. Seules celles qui obtiennent un consensus entre personnes aux perspectives différentes (et non une simple majorité) s’affichent publiquement sous le post. X ne rédige ni ne censure ces notes : ce sont les utilisateurs qui décident.Dans le cas de PlayStation, ces notes prolifèrent aujourd’hui sous presque chaque publication. Elles rappellent régulièrement les critiques récurrentes adressées à Sony : la stratégie(fin progressive des jeux physiques prévue pour 2028, les exigences de compte PSN, les suppressions de contenus achetés par les utilisateurs, ou l’utilisation des jeux indépendants comme paravent communicationnel lors des controverses.Quelles conséquences pour Sony ?En résumé, les Community Notes transforment X en caisse de résonance démocratique (parfois chaotique) où les entreprises ne peuvent plus échapper aussi facilement à la critique collective. Pour Sony, qui traverse une période de mécontentement important chez une partie de sa communauté, ce système agit comme un révélateur amplifié. Reste à voir si l’entreprise choisira l’écoute ou la stratégie du silence.