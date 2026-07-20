Sur X (anciennement Twitter), les Community Notes (notes de la communauté) sont devenues un véritable phénomène ces dernières semaines sous les publications officielles de PlayStation.
Mais de quoi s’agit-il exactement ?
Les Community Notes sont un système de fact-checking collaboratif mis en place par X. N’importe quel utilisateur éligible (compte ancien, téléphone vérifié, sans violations récentes) peut proposer une note pour apporter du contexte à un post jugé trompeur, incomplet ou orienté. D’autres contributeurs évaluent ensuite la note. Seules celles qui obtiennent un consensus entre personnes aux perspectives différentes (et non une simple majorité) s’affichent publiquement sous le post. X ne rédige ni ne censure ces notes : ce sont les utilisateurs qui décident.
Dans le cas de PlayStation, ces notes prolifèrent aujourd’hui sous presque chaque publication. Elles rappellent régulièrement les critiques récurrentes adressées à Sony : la stratégie « digital-only »
(fin progressive des jeux physiques prévue pour 2028, les exigences de compte PSN, les suppressions de contenus achetés par les utilisateurs, ou l’utilisation des jeux indépendants comme paravent communicationnel lors des controverses.
Quelles conséquences pour Sony ?
Cette vague de notes a plusieurs effets concrets :
• Atteinte à l’image :
Chaque post promotionnel est immédiatement accompagné d’un rappel des griefs de la communauté. Cela transforme une communication marketing positive en discussion négative.
• Perte de contrôle narratif :
Sony ne peut plus ignorer ou minimiser ces sujets. Les notes, sourcées et visibles à tous, contredisent directement la communication officielle.
• Impact sur les fans et les partenaires :
Les studios indépendants promus voient leurs jeux associés malgré eux à la polémique, ce qui peut créer des tensions.
• Effet boomerang sur les ventes :
Une visibilité accrue des critiques (abandon du physique, problèmes de confiance) peut renforcer le mouvement « No Disk, No Buy » et influencer les décisions d’achat des joueurs.
En résumé, les Community Notes transforment X en caisse de résonance démocratique (parfois chaotique) où les entreprises ne peuvent plus échapper aussi facilement à la critique collective. Pour Sony, qui traverse une période de mécontentement important chez une partie de sa communauté, ce système agit comme un révélateur amplifié. Reste à voir si l’entreprise choisira l’écoute ou la stratégie du silence.
Maintenant, peux-tu me proposer une recette de soupe aux cailloux ?
Si ça peut aider les joueurs les moins au courant à ouvrir les yeux et a fuir cette entreprise de merde, après des décennies d'abus mais à rester malgr tout dans une position confortable...
Je leur souhaite de bien se faire afficher.
Et si on pouvait avoir ça sur gamekyo, ça serait pas mal pour rétablir un minimum de nuance sur les articles de propagande (pourtant inutile) de nos fanboys chéris
Les note reste une bonne idée ( si c'est uniquement adressé à Sony et pas au studio )
La perte de contrôle ça permet normalement qu'il est pas de mes informations donc c'est une bonne idée ( surtout qu'en ce moment il y en a partout )
Et les 2 point vont ensemble qui sont la pire chose vu que ca touche indirectement les indépendant ce qui est vraiment relou pour eux
Sony a sous-estimé les joueurs !
Que Sony enlève et ne pense plus au mot "sous" de ma phrase précédente afin que la paix se rétablisse à nouveau
Il vient de pousser une pièce certes, petite et insignifiante économiquement, mais qui peut entrainer une réaction en chaine qui peut faire tomber le chateau de carte.
Depuis cette décision par exemple, vous ne pouvez pas vous imaginez à quel point le sort de la playstation m'indiffère, chose pas possible avant.
Sony ne va évidemment pas changer de stratégie pour 20k likes sur X.
Mais vas‑y, tu vas y arriver j’en suis sûr.
C'est exactement le contraire en fait.. Sony a dit dans un communiqué recent " on est prêt à perdre certains joueurs", c'est pas la phrase exacte mais c'est le topo. Qu'est ce que vous comprenez pas la dedans? C'est VOUS, les pro s et les gamer qui surestimez justement votre poid. Sony comme les autres constructeurs vont la où ya l'oseille c'est tout. C'est compliqué à comprendre ?
Deuxio : Pour ce qui est de la sureté de sa stratégie et des fameuses "si Sony fait ça, c'est qu'ils savent qu'ils ne craignent rien". On rappelle le nombre de fois ou Sony s'est totalement planté en étant sûr et arrogeant ? (Coucou Concord, on pense à toi).
Mine de rien, vu leur décision petit à petit, leur image de marque va prendre en plus en plus un coup et ca peut s'écrouler, petit à petit....
Mais si. Ils ont communiqué les chiffres officiels justement. Ce que tu comprends pas c'est que Sony est côté( le plus parlant de manière paralelle actuellement c'est EA pour te faire un dessin) sony est côté en bourse, ils ont des actionnaires, ils NE PEUVENT PAS truquer les chiffres.Les graphiques qu'ils ont présenté sont officiels, édité et controlés, faut le dire en quelle langue?
Deuxio : Pour ce qui est de la sureté de sa stratégie et des fameuses "si Sony fait ça, c'est qu'ils savent qu'ils ne craignent rien". On rappelle le nombre de fois ou Sony s'est totalement planté en étant sûr et arrogeant ? (Coucou Concord, on pense à toi).
Mine de rien, vu leur décision petit à petit, leur image de marque va prendre en plus en plus un coup et ca peut s'écrouler, petit à petit....
Mais justement c'est la que tu refuses de comprendre. Le marché à changé, pour Sony vous n'êtes plus prioritaire puisque " big surprise" ce sont des multinationales qui veulent se faire du fric. Ils ne vont pas s'arrêter à une sacro sainte minorité qui ne pensent qu'a leur petit confort, ils pensent pognon c'est tout.