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Les Community Notes de X s’acharnent sur PlayStation
Sur X (anciennement Twitter), les Community Notes (notes de la communauté) sont devenues un véritable phénomène ces dernières semaines sous les publications officielles de PlayStation.



Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Les Community Notes sont un système de fact-checking collaboratif mis en place par X. N’importe quel utilisateur éligible (compte ancien, téléphone vérifié, sans violations récentes) peut proposer une note pour apporter du contexte à un post jugé trompeur, incomplet ou orienté. D’autres contributeurs évaluent ensuite la note. Seules celles qui obtiennent un consensus entre personnes aux perspectives différentes (et non une simple majorité) s’affichent publiquement sous le post. X ne rédige ni ne censure ces notes : ce sont les utilisateurs qui décident.

Dans le cas de PlayStation, ces notes prolifèrent aujourd’hui sous presque chaque publication. Elles rappellent régulièrement les critiques récurrentes adressées à Sony : la stratégie « digital-only » (fin progressive des jeux physiques prévue pour 2028, les exigences de compte PSN, les suppressions de contenus achetés par les utilisateurs, ou l’utilisation des jeux indépendants comme paravent communicationnel lors des controverses.

Quelles conséquences pour Sony ?

Cette vague de notes a plusieurs effets concrets :

Atteinte à l’image :

Chaque post promotionnel est immédiatement accompagné d’un rappel des griefs de la communauté. Cela transforme une communication marketing positive en discussion négative.

Perte de contrôle narratif :

Sony ne peut plus ignorer ou minimiser ces sujets. Les notes, sourcées et visibles à tous, contredisent directement la communication officielle.

Impact sur les fans et les partenaires :

Les studios indépendants promus voient leurs jeux associés malgré eux à la polémique, ce qui peut créer des tensions.

Effet boomerang sur les ventes :

Une visibilité accrue des critiques (abandon du physique, problèmes de confiance) peut renforcer le mouvement « No Disk, No Buy » et influencer les décisions d’achat des joueurs.


En résumé, les Community Notes transforment X en caisse de résonance démocratique (parfois chaotique) où les entreprises ne peuvent plus échapper aussi facilement à la critique collective. Pour Sony, qui traverse une période de mécontentement important chez une partie de sa communauté, ce système agit comme un révélateur amplifié. Reste à voir si l’entreprise choisira l’écoute ou la stratégie du silence.

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    icebergbrulant, xynot, momotaros
    posted the 07/20/2026 at 09:34 PM by walterwhite
    comments (18)
    jeanouillz posted the 07/20/2026 at 09:42 PM
    Merci ChatGPT pour cet article.
    Maintenant, peux-tu me proposer une recette de soupe aux cailloux ?
    walterwhite posted the 07/20/2026 at 09:43 PM
    jeanouillz Grok, à la source direct
    51love posted the 07/20/2026 at 09:48 PM
    Je vais jamais sur X mais j'approuve le concept

    Si ça peut aider les joueurs les moins au courant à ouvrir les yeux et a fuir cette entreprise de merde, après des décennies d'abus mais à rester malgr tout dans une position confortable...

    Je leur souhaite de bien se faire afficher.

    Et si on pouvait avoir ça sur gamekyo, ça serait pas mal pour rétablir un minimum de nuance sur les articles de propagande (pourtant inutile) de nos fanboys chéris
    maxx posted the 07/20/2026 at 09:56 PM
    Oui pour le coup c'est très cool comme démarche. Chaque tweet de Sony a sa petite note bien piquante 35 ça fait plaisir
    triplewater posted the 07/20/2026 at 10:09 PM
    Il y a des truc bien noté

    Les note reste une bonne idée ( si c'est uniquement adressé à Sony et pas au studio )
    La perte de contrôle ça permet normalement qu'il est pas de mes informations donc c'est une bonne idée ( surtout qu'en ce moment il y en a partout )

    Et les 2 point vont ensemble qui sont la pire chose vu que ca touche indirectement les indépendant ce qui est vraiment relou pour eux
    icebergbrulant posted the 07/20/2026 at 10:28 PM
    Tout se passe comme prévu

    Sony a sous-estimé les joueurs !

    Que Sony enlève et ne pense plus au mot "sous" de ma phrase précédente afin que la paix se rétablisse à nouveau
    fan2jeux posted the 07/20/2026 at 11:28 PM
    Je pense encore que sony sous estime l'effet domino de sa décision.
    Il vient de pousser une pièce certes, petite et insignifiante économiquement, mais qui peut entrainer une réaction en chaine qui peut faire tomber le chateau de carte.

    Depuis cette décision par exemple, vous ne pouvez pas vous imaginez à quel point le sort de la playstation m'indiffère, chose pas possible avant.
    grundbeld posted the 07/20/2026 at 11:37 PM
    C’est une bonne chose. La liberté dingue de X est son plus grand atout (son plus grand défaut également).
    liekiino posted the 07/20/2026 at 11:37 PM
    Ça reste un phénomène assez gros dans la bulle gaming, mais ça ne représente strictement rien à l’échelle mondiale.
    Sony ne va évidemment pas changer de stratégie pour 20k likes sur X.
    Mais vas‑y, tu vas y arriver j’en suis sûr.
    liekiino posted the 07/20/2026 at 11:50 PM
    fan2jeux

    C'est exactement le contraire en fait.. Sony a dit dans un communiqué recent " on est prêt à perdre certains joueurs", c'est pas la phrase exacte mais c'est le topo. Qu'est ce que vous comprenez pas la dedans? C'est VOUS, les pro s et les gamer qui surestimez justement votre poid. Sony comme les autres constructeurs vont la où ya l'oseille c'est tout. C'est compliqué à comprendre ?
    aerithlazyqueen posted the 07/21/2026 at 12:37 AM
    Sony en full PLS je me délecte de leur chute
    deathegg posted the 07/21/2026 at 01:30 AM
    liekiino Primo : Sony n'a communiqué rien du tout officiellement, c'est même un des reproches que tout le monde leur fait. Ce sont des journalistes qui ont rapporté les bruits de couloirs de ce que Sony aurait l'intention de faire, et ce n'est pas pas confirmé. Ce sont d'ailleurs plus des déductions sur l'attitude de Sony et de ce qui serait apparemment sa stratégie.

    Deuxio : Pour ce qui est de la sureté de sa stratégie et des fameuses "si Sony fait ça, c'est qu'ils savent qu'ils ne craignent rien". On rappelle le nombre de fois ou Sony s'est totalement planté en étant sûr et arrogeant ? (Coucou Concord, on pense à toi).

    Mine de rien, vu leur décision petit à petit, leur image de marque va prendre en plus en plus un coup et ca peut s'écrouler, petit à petit....
    momotaros posted the 07/21/2026 at 01:43 AM
    Un tweetos a sorti, maintenant Sony a plus de community notes que d'exclues sur PS5
    liekiino posted the 07/21/2026 at 02:40 AM
    deathegg

    Mais si. Ils ont communiqué les chiffres officiels justement. Ce que tu comprends pas c'est que Sony est côté( le plus parlant de manière paralelle actuellement c'est EA pour te faire un dessin) sony est côté en bourse, ils ont des actionnaires, ils NE PEUVENT PAS truquer les chiffres.Les graphiques qu'ils ont présenté sont officiels, édité et controlés, faut le dire en quelle langue?

    Deuxio : Pour ce qui est de la sureté de sa stratégie et des fameuses "si Sony fait ça, c'est qu'ils savent qu'ils ne craignent rien". On rappelle le nombre de fois ou Sony s'est totalement planté en étant sûr et arrogeant ? (Coucou Concord, on pense à toi).

    Mine de rien, vu leur décision petit à petit, leur image de marque va prendre en plus en plus un coup et ca peut s'écrouler, petit à petit....

    Mais justement c'est la que tu refuses de comprendre. Le marché à changé, pour Sony vous n'êtes plus prioritaire puisque " big surprise" ce sont des multinationales qui veulent se faire du fric. Ils ne vont pas s'arrêter à une sacro sainte minorité qui ne pensent qu'a leur petit confort, ils pensent pognon c'est tout.
    aerithlazyqueen posted the 07/21/2026 at 04:36 AM
    liekiino Bien pour ça on va défoncer tout ce qui sont en lien avec Sony comme ça il s'en prendrons à Sony à leur tour pour avoir bousiller leur image de marque les tiers geule déjà du shitstorm contre Sony faut l'on continue d'augmenter la pression ! Perso à chaque publication de Sony faut les défoncer! chaque Stream faut les spam flood ! , chaque events faut leur faire mauvaise Pub ! etc
    cyr posted the 07/21/2026 at 05:21 AM
    On verra bien en 2028, les gens se seront fatigués. Tourner la page. On dirait des gamins auquel on a piquer leur sucette et qui font un caprice.....
    aerithlazyqueen posted the 07/21/2026 at 05:39 AM
    cyr Justement faut pas baisser sont frocs faut défoncer tout ces Corporats qui veulent que l'ont possédé rien !
    supasaiyajin posted the 07/21/2026 at 06:10 AM
    C'est bien beau les notes sur X, mais il faut des actions plus concrètes. Quand je pense que si les joueurs boycottaient massivement GTA 6, ce serait plié en quelques jours tellement Sony se retrouverait dans la sauce avec Rockstar. Mais bon, l'achat compulsif est plus fort. Et Sony le savait parfaitement.
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