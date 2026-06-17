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Jeux Vidéo
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Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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ouroboros4
> blog
Jason Schreier : des précisions concernant les licenciements
Jason Schreier a tenu à apporter quelques précisions concernant les diverses fermetures et licenciements en cours chez Xbox
A partir de 26m30
https://x.com/Pirat_Nation/status/2067339499114217566
tags :
0
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posted the 06/17/2026 at 08:20 PM by
ouroboros4
comments (
28
)
malroth
posted
the 06/17/2026 at 08:38 PM
J'espere que Sony ou autre pourront achater Arkane Lyon et sortir le jeu Blade
altendorf
posted
the 06/17/2026 at 08:40 PM
malroth
Tu peux oublier Sony pour le moment. Eux aussi vont être en pleine restructuration avec la fin des jeux GAAS et des portages PC. Qu'on laisse Hideaki Nishino faire petit à petit le ménage qui aurait dû être fait depuis longtemps.
romgamer6859
posted
the 06/17/2026 at 08:41 PM
https://x.com/eXtas1stv/status/2067322276308197415
romgamer6859
posted
the 06/17/2026 at 08:42 PM
si tu sors pas un gros jeu bien rentable t'es en danger, il y a ça aussi *
ça va aller bien au delà de ce qu'on pense
malroth
posted
the 06/17/2026 at 08:46 PM
altendorf
apres j'espere qu'ils pourront devenir indépendant Arkane lyon car pour le coup ils sont vraiment talentueux. C'est la branche US qui plombait un peu.
Mais les equipes françaises sont tres bonnes.
Ou alors fusionner avec l'equipe de Claur obscure
aozora78
posted
the 06/17/2026 at 08:50 PM
malroth
Pareil, je l'espère. Arkane Lyon ont du talent.
midomashakil
posted
the 06/17/2026 at 08:55 PM
quelle gen de merde
jenicris
posted
the 06/17/2026 at 08:59 PM
romgamer6859
t'as vu pour Bethesda ? C'est le co-fondateur de 3D Realms
https://i.postimg.cc/PxvGnGVR/buss.jpg
wickette
posted
the 06/17/2026 at 09:08 PM
Faut vraiment que les insiders arrêtent de spéculer, teaser...bref se faire du fric sur le dos d'un situation très anxiogène pour tous les employés concernés, surtout que la plupart sont certainement pas au courant de toutes les manoeuvres en cours
En dirait ils spéculent sur le premier trailer gameplay de GTA VI...mais non ça spécule sur des licenciements de vrais êtres humains, c'est fou quand même, je veux bien qu'ils discutent des sujets Xbox, des problèmes etc mais nous sortir chaque jour une liste de studio, de discussions en cours etc...tellement malsain
midomashakil
Rien que les prix des consoles de cette gen qui augmentent depuis 2020 c'est n'importe quoi.
romgamer6859
posted
the 06/17/2026 at 09:09 PM
jenicris
oui tout ce qui n'est pas lié à fallout ou elder scrolls ça dégage, mais je comprends pas, ça inclut machine games ou que bethesda au sens strict ?
altendorf
posted
the 06/17/2026 at 09:15 PM
romgamer6859
Certains studios vont juste passer en support comme Turn10 sur Forza Horizon
vyse
posted
the 06/17/2026 at 09:15 PM
wickette
de ouf mais ca a toujours ete ca les insiders, des vrai charognards
romgamer6859
posted
the 06/17/2026 at 09:23 PM
altendorf
oui mais on a quand même ID software et machine games du côté de bethesda et pour l'instant on ne sait pas
jenicris
posted
the 06/17/2026 at 09:24 PM
romgamer6859
en gros, cut pour Machine Games, Arkane, ID j'imagine, après a voir de quel ordre.
De toute façon selon le mec de BFM qui a parlé des 50% de licenciements de Bungie, ID et Bethesda Studios (La team Starfield et TES6), auraient des licenciements également.
marcus62
posted
the 06/17/2026 at 09:25 PM
midomashakil
: Je vais même plus loin : c’est, à mon avis, la pire génération pour Xbox (même la One m’a semblé plus intéressante) et la pire génération pour PlayStation (la PS5, tout comme la Xbox Series, sont probablement les consoles de salon que j’ai le moins utilisées par rapport à la PS2, PS3, PS4 et Xbox 360, Xbox One).
romgamer6859
posted
the 06/17/2026 at 09:27 PM
jenicris
ah ouais chaud
nigel
posted
the 06/17/2026 at 09:31 PM
wickette
Pour le coup, pour une fois les studios ont été pas mal transparent, j'ai quelques anciens collègues qui font parti des studios concernés, et ils l'ont su avant que ça devienne public.
Maintenant la grande question c'est ce qu'il va devenir des studios, je sais que pas mal de négociations sont en cours, potentiellement pour redevenir independent pour certains studios.
khazawi
posted
the 06/17/2026 at 09:42 PM
romgamer6859
un jeu dans le Game Pass day one, comment ont il peu imaginer que ça pouvait être rentable ?
romgamer6859
posted
the 06/17/2026 at 09:43 PM
khazawi
si le nombre d'abo avait augmenté alors peut être...
khazawi
posted
the 06/17/2026 at 09:49 PM
romgamer6859
il en faudrait au moins 100M et vu les jeux et les coûts associés, c'est probablement 200M à 15e qu'il fallait. Or le plafond de verre semble être à 50M. Même avec quasi 100M de PS5 vendues, Sony n'arrive pas à atteindre et encore moins passer 100M d'abonnés...
romgamer6859
posted
the 06/17/2026 at 09:52 PM
khazawi
je regardais la vidéo d'iconoclaste où ça parlait du nombre de joueurs, les plus jeunes ne jouent pas aux jeux auxquels on joue, ainsi il y a une stagnation du nombre de joueurs pour les gros jeux solo, ce qui complique encore plus le truc.
Les jeunes jouent aux F2P ou passent leur temps sur les RS, ils s'en tapent des abo je pense...
khazawi
posted
the 06/17/2026 at 09:55 PM
romgamer6859
un jeu comme Fortnite ou même GTA One Line, c'est aussi un réseau social a part entière...
romgamer6859
posted
the 06/17/2026 at 09:56 PM
khazawi
oui mais je parle du temps dont on dispose, si tu passes x heures sur tiktok tu n'as plus de temps pour jouer aux jeux vidéo.
khazawi
posted
the 06/17/2026 at 10:01 PM
romgamer6859
oui, ils ne jouent même plus vraiment pour certains. C'est juste retrouver les copains dessus.
Sans parler de ceux qui ne regardent que les streams pour découvrir des jeux...
Forcément, c'est du temps dispo en moins et des ventes en moins. Les ventes dans le jeu video, c'est impossible de passer outre
romgamer6859
posted
the 06/17/2026 at 10:03 PM
khazawi
c'est pour ça qu'à terme on aura juste quelques gros AAA qui se vendront dans la durée (un peu comme skyrim à l'époque) et des indés.
Beaucoup vont fermer.
khazawi
posted
the 06/17/2026 at 10:07 PM
romgamer6859
a voir comment sera utilisée l'IA dans les studios mais c'est sûr que le modèle actuel des AAA est non viable
jackfrost
posted
the 06/17/2026 at 11:26 PM
khazawi
L'IA permet de sortir des jeux rapidement et plus facilement.
Le prix des jeux augmentent.
Le pouvoir d'achat baisse.
Aucune logique dans ce système.
Il y a un encombrement, ils peuvent arrêter de sortir des jeux pendant 5 ans ou plus, j'aurais toujours de quoi faire... Ça va être compliqué sur les prochaines années avec l'ia qui se démocratise, ça va exploser. Les petits studios pourront concurrencer plus facilement les gros (moins de charge etc... ).
Il y a capcom qui s'en sort bien j'ai l'impression, avec des prix réduits pour les récentes sorties. Sony et d'autres devraient prendre exemple.
Pour le xgp, c'est un moyen rentable à court terme pour les joueurs et les studios . Ça permet d'avoir de la trésorerie rapidement pour les studios et un accès à une bibliothèque conséquentes pour les joueurs.
Sur le long terme, c'est une catastrophe.
akiru
posted
the 06/18/2026 at 05:35 PM
malroth
tu veux que Sony les rachete pour les refermer derrière ?
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ça va aller bien au delà de ce qu'on pense
Mais les equipes françaises sont tres bonnes.
Ou alors fusionner avec l'equipe de Claur obscure
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En dirait ils spéculent sur le premier trailer gameplay de GTA VI...mais non ça spécule sur des licenciements de vrais êtres humains, c'est fou quand même, je veux bien qu'ils discutent des sujets Xbox, des problèmes etc mais nous sortir chaque jour une liste de studio, de discussions en cours etc...tellement malsain
midomashakil Rien que les prix des consoles de cette gen qui augmentent depuis 2020 c'est n'importe quoi.
De toute façon selon le mec de BFM qui a parlé des 50% de licenciements de Bungie, ID et Bethesda Studios (La team Starfield et TES6), auraient des licenciements également.
Maintenant la grande question c'est ce qu'il va devenir des studios, je sais que pas mal de négociations sont en cours, potentiellement pour redevenir independent pour certains studios.
Les jeunes jouent aux F2P ou passent leur temps sur les RS, ils s'en tapent des abo je pense...
Sans parler de ceux qui ne regardent que les streams pour découvrir des jeux...
Forcément, c'est du temps dispo en moins et des ventes en moins. Les ventes dans le jeu video, c'est impossible de passer outre
Beaucoup vont fermer.
L'IA permet de sortir des jeux rapidement et plus facilement.
Le prix des jeux augmentent.
Le pouvoir d'achat baisse.
Aucune logique dans ce système.
Il y a un encombrement, ils peuvent arrêter de sortir des jeux pendant 5 ans ou plus, j'aurais toujours de quoi faire... Ça va être compliqué sur les prochaines années avec l'ia qui se démocratise, ça va exploser. Les petits studios pourront concurrencer plus facilement les gros (moins de charge etc... ).
Il y a capcom qui s'en sort bien j'ai l'impression, avec des prix réduits pour les récentes sorties. Sony et d'autres devraient prendre exemple.
Pour le xgp, c'est un moyen rentable à court terme pour les joueurs et les studios . Ça permet d'avoir de la trésorerie rapidement pour les studios et un accès à une bibliothèque conséquentes pour les joueurs.
Sur le long terme, c'est une catastrophe.