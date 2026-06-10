Dans le monde annulaire d'Anshar, une terre illuminée par la lumière de six soleils, une force nommée Anima imprègne le paysage et toutes ses forces. Certains peuples ont cherché à utiliser l'Anima à des fins guerrières, et les guerriers capables de le faire sont appelés Vaisselaï. Leukos est une académie de formation pour les Vaisselaï, et c'est là que l'héroïne Eleanor s'inscrit. Xenoblade Genesis est un nouveau point d'entrée dans la franchise et ne nécessite aucune connaissance préalable des précédents opus.







On peut en apprendre un peu plus sur Xenoblade Genesis qui a été annoncé hier, le point d'entrée d'un nouvel arc narratif différent de Xenoblade et Xenoblade X.Déjà les 2 protagonistes principaux seront Eleanor, une fille aux oreilles pointu et venant d'un milieu aisé, ainsi qu'un jeune homme au cheveux brun dont on a pas encore de nom.On apprend plus sur l'univers du jeu via un poste du compte ex-Twitter. Ce monde se nomme Anshar et il est régit par une force nommée Anima. Bien qu'on ait pu voir le ciel étoilé (avec un système composé de "6" étoiles...), Anshar est un monde en forme d'anneau, reste à savoir quel taille il a car cela semble vraiment énorme.Pour manipuler l'Anima, les Vaisselaï utilisent des armes combinées avec des cristaux d'Anima. Ces cristaux enregistrent également les pensés et actions de leurs porteurs.On peut supposer que les cristaux d'Anima sont tous de couleur violette parce que lorsqu'un Vaisselaï puisse dans l'énergie du cristal, ils sont illuminés d'une lumière violette (et ça fait évidemment penser au Conduit de Xenoblade X DE, et j'ai déjà parlé du potentiel des samaariens dans ce nouvel opus...).Eleanor a 2 reprises puise l'énergie de son cristal avec le geste de dégainer son arme, rappelant les techniques de combat des samouraï basé sur le dégainement (et ça rappelle sans aucun rapport Noah et Consul N).D'ailleurs beaucoup de gens ont commenté que la forme que prend le cristal d'Anima dans l'épée d'Eleanor ressemble à l'épée de Pneuma. Perso je pense que ce n'est qu'une coïncidence, mais qui sait ?Le casting principal semble être ces personnages :On ne voit pas dans le trailer (à part un instant que je mentionne plus bas), mais Eleanor et le garçon au cheveux brun semble proche, donc la romance du jeu. Ils formeront un trio avec la fille à l'arc. Ils seront rejoint de l'autre fille à oreille pointues qui n'apprécie pas Eleanor, d'un autre homme proche de celle-ci et d'un garçon chevauchant un dragon blanc.Une autre information, c'est l'absence de Nopon. Pour ceux qui n'appréciaient pas les mascottes de Xenoblade et leur caractères, ce nouveau départ semble néanmoins avoir une nouvelle espèce de créatures en remplacement, des chats bipède (ci-dessus).Ensuite, une potentiel fuite d'information sur un forum chinois exposerait des détails sur les 2 protagonistes principaux. D'après cette rumeur, Eleanor (nommée Elise dans le board chinois) serait "aveugle", alors certains réinterprètent cela comme ce qui pourrait se passer au cours de l'histoire car elle n'est clairement pas aveugle dans le trailer. Mais c'est d'ailleurs peut être ce qui se passe sur cette scène en particulier :La communauté était partagé entre un "Xenoblade 4" sur la Terre réunifiée (+ KOS-MOS ?) ou la suite de Xenoblade X dans le nouveau monde (qui pour moi est celui de Xenogears), mais le monde de Xenoblade Genesis semble en tout cas porter les fruits du travail de level-design de Xenoblade X vu l'architecture des continents. Regardez ce potentiel cheminement, j'en ai des vertiges et on comprend l'intérêt d'avoir une monture :La petite flèche bleu pour le repère (ce qu'on voit au loin, on reconnait les 3 arches avec les piliers cassés)Je ne pense pas que ça soit un monde ouvert contrairement à Xenoblade X, mais l'effet optique reste impressionnant.Ce monde colle aussi avec le level-design de Mira (j'entends la façon dont est modelé le monde, ça ressemble beaucoup à la façon dont les continent de Mira sont modelés).Il y a évidemment des plans sur ce qui semble être les antagonistes, mais si le trailer se focus sur l'académie Leukos et ses étudiants, on peut voir ci-dessous ce qui je suppose être une combattante d'une autre nation (d'inspiration asiatique) et qui passe un peu inaperçu donc je la met en évidenceEnfin, c'est confirmé que le composite Yasunori Mitsuna (Xenogears, Chrono Trigger), accompagné de Mariam Abounnasr et Aimi Kiyota. Coté chara-design, exit Saito (Xenoblade 2 et 3) cette fois ça sera Mai Yoneyama (design de Masha dans Xenoblade 3) qui sera la chara-designer du jeu, accompagnée par PALOW (designs d'Ino et d'Alpha dans Xenoblade 3) qui sera certainement en charge notamment de certains monstres bipèdes (comme ci-dessous je suppose).