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ouroboros4
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Un State of Play le 2 juin !
Rendez-vous le 2 juin à 23 heures pour une SoP d'une durée de plus d'une heure
https://x.com/PlayStationFR/status/2057070084938715618
tags :
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gasmok2
,
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,
tripy73
posted the 05/20/2026 at 12:21 PM by
ouroboros4
comments (
26
)
cyr
posted
the 05/20/2026 at 12:23 PM
Pourvu qu'on bouffe pas 30 minute de wolverine.
beppop
posted
the 05/20/2026 at 12:23 PM
Tu peux ajouter plus d'une heure au programme avec Wolverine en ouverture
cyr
posted
the 05/20/2026 at 12:24 PM
beppop
c'est marqué sur le tweet
gasmok2
posted
the 05/20/2026 at 12:27 PM
Il serait temps que Sont (et Nintendo) commencent à communiquer pour avoir le planning de fin d'année.
Xbox, on a les grandes lignes pour cette fin d'année avec Fable et Gears of War.
shinz0
posted
the 05/20/2026 at 12:30 PM
gasmok2
pas faux
Sony qui se repose pour l'instant sur l'annonce de GTA VI
skuldleif
posted
the 05/20/2026 at 12:31 PM
allez confirmez les prochains ND SM pour 2027 que je prenne une PS5 ou PS6
rogeraf
posted
the 05/20/2026 at 12:32 PM
cyr
oui wolverine ca va etre cool !!
aozora78
posted
the 05/20/2026 at 12:33 PM
C'est rare qu'ils annoncent un state of play autant en avance aujourd'hui.
Bon je croise les doigts pour avoir des annonces cool.
zekk
posted
the 05/20/2026 at 12:33 PM
En temps normal, je serais emballé d'un State of Play de plus d'une heure, mais comme des fois , ils te mettent tout et n'importe quoi, je reste méfiant
altendorf
posted
the 05/20/2026 at 12:35 PM
zekk
Après cela fait longtemps qu'on avait pas eu de State of Play aussi long. La dernière fois c'était plus de 50 minutes et là plus d'une heure, wait and see.
noishe
posted
the 05/20/2026 at 12:36 PM
aozora78
C'est vrai, 2 semaines en avance c'est rare. 3 jours avant le Summer Game Fest aussi, ils doivent être confiant.
zekk
J'ai hâte de voir ça, mais pour éviter la déception, je me prépare intérieurement à 55 minutes de Wolverine, et 5 minutes de nouveautés
beppop
posted
the 05/20/2026 at 12:38 PM
[
shinz0
gasmok2
Mais on connait déjà les grandes lignes du planning seconde semestre qui arrive (peut etre une petite surprise)
Marvel Tokon
Kena 2
Wolverine
Sans compter les exclus tiers comme Phantom Blade Zero
zekk
posted
the 05/20/2026 at 12:38 PM
altendorf
Effectivement, je suis quand même à moitié hypé ^^
noishe
5 minutes de Bugsnax 2
noishe
posted
the 05/20/2026 at 12:39 PM
zekk
Oh no
rider288
posted
the 05/20/2026 at 12:39 PM
Le dernier c'était plus d'une heure aussi non ?
En tout cas l'annoncé 2 semaines à l'avance, c'est rare.
shinz0
posted
the 05/20/2026 at 12:40 PM
beppop
c'est vrai mais en espérant d'autres annonces
altendorf
posted
the 05/20/2026 at 12:41 PM
zekk
Je comprends. Je veux surtout des "surprises" et forcément plus de gameplay que de simples trailers.
rider288
Comme je disais un peu plus haut, la dernière fois c'était "plus de 50 minutes".
xynot
posted
the 05/20/2026 at 12:45 PM
J'espère des surprises qui n'ont pas leak
zekk
posted
the 05/20/2026 at 12:54 PM
altendorf
Pareil, même si je sens des annonces à la FF17 sans gameplay
kali
posted
the 05/20/2026 at 12:54 PM
L'aigri originel toujours présent dès les premiers commentaires.
guiguif
posted
the 05/20/2026 at 12:56 PM
zekk
Je ne pense pas qu'on aura du teasing de FF17 avant la sortie de la P3 de la trilogie FF7R.
ouroboros4
posted
the 05/20/2026 at 12:58 PM
kali
Comme d'habitude
ça aurait été Nintendo...
kali
posted
the 05/20/2026 at 01:01 PM
ouroboros4
Même comme ça il est relou...
Ouinouin on s'emmerde. Infoutu de comprendre qu'on est en période pré-SGF et que c'est une période calme comme chaque année et que c'est juste normal. Bref...
cyr
posted
the 05/20/2026 at 01:01 PM
ouroboros4
regarde ce que j'ai dit sur star fox, et reviens après.
zekk
posted
the 05/20/2026 at 01:06 PM
guiguif
C'est FF17
je rigole, mais ils seraient capable de faire le coup.
Mais c'est pour ça que j'ai dit comme, je pense sincèrement que s'il y avait pas FF7 R3 on aurait déjà parlé du 17, mais soit ça arrive bientôt soit genre deux mois après la sortie de FF7 R3
kinectical
posted
the 05/20/2026 at 01:26 PM
Du gameplay de Wolverine enfin et du VRAI gameplay pas un trailer avec des phase ce n’est pas pareil du tout je veux un présentation continue détaillé pour avoir une vrai idée du jeu car pour l’instant je l’attend mais je n’ai pas de hype…. Et ce serait bien un petit tease de Insomniac pour le prochain jeu Spider man
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Xbox, on a les grandes lignes pour cette fin d'année avec Fable et Gears of War.
Sony qui se repose pour l'instant sur l'annonce de GTA VI
Bon je croise les doigts pour avoir des annonces cool.
zekk J'ai hâte de voir ça, mais pour éviter la déception, je me prépare intérieurement à 55 minutes de Wolverine, et 5 minutes de nouveautés
Marvel Tokon
Kena 2
Wolverine
Sans compter les exclus tiers comme Phantom Blade Zero
noishe 5 minutes de Bugsnax 2
En tout cas l'annoncé 2 semaines à l'avance, c'est rare.
rider288 Comme je disais un peu plus haut, la dernière fois c'était "plus de 50 minutes".
ça aurait été Nintendo...
Ouinouin on s'emmerde. Infoutu de comprendre qu'on est en période pré-SGF et que c'est une période calme comme chaque année et que c'est juste normal. Bref...
Mais c'est pour ça que j'ai dit comme, je pense sincèrement que s'il y avait pas FF7 R3 on aurait déjà parlé du 17, mais soit ça arrive bientôt soit genre deux mois après la sortie de FF7 R3