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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
Un State of Play le 2 juin !
Rendez-vous le 2 juin à 23 heures pour une SoP d'une durée de plus d'une heure

https://x.com/PlayStationFR/status/2057070084938715618
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    gasmok2, gameslover, tripy73
    posted the 05/20/2026 at 12:21 PM by ouroboros4
    comments (26)
    cyr posted the 05/20/2026 at 12:23 PM
    Pourvu qu'on bouffe pas 30 minute de wolverine.
    beppop posted the 05/20/2026 at 12:23 PM
    Tu peux ajouter plus d'une heure au programme avec Wolverine en ouverture
    cyr posted the 05/20/2026 at 12:24 PM
    beppop c'est marqué sur le tweet
    gasmok2 posted the 05/20/2026 at 12:27 PM
    Il serait temps que Sont (et Nintendo) commencent à communiquer pour avoir le planning de fin d'année.
    Xbox, on a les grandes lignes pour cette fin d'année avec Fable et Gears of War.
    shinz0 posted the 05/20/2026 at 12:30 PM
    gasmok2 pas faux
    Sony qui se repose pour l'instant sur l'annonce de GTA VI
    skuldleif posted the 05/20/2026 at 12:31 PM
    allez confirmez les prochains ND SM pour 2027 que je prenne une PS5 ou PS6
    rogeraf posted the 05/20/2026 at 12:32 PM
    cyr oui wolverine ca va etre cool !!
    aozora78 posted the 05/20/2026 at 12:33 PM
    C'est rare qu'ils annoncent un state of play autant en avance aujourd'hui.

    Bon je croise les doigts pour avoir des annonces cool.
    zekk posted the 05/20/2026 at 12:33 PM
    En temps normal, je serais emballé d'un State of Play de plus d'une heure, mais comme des fois , ils te mettent tout et n'importe quoi, je reste méfiant
    altendorf posted the 05/20/2026 at 12:35 PM
    zekk Après cela fait longtemps qu'on avait pas eu de State of Play aussi long. La dernière fois c'était plus de 50 minutes et là plus d'une heure, wait and see.
    noishe posted the 05/20/2026 at 12:36 PM
    aozora78 C'est vrai, 2 semaines en avance c'est rare. 3 jours avant le Summer Game Fest aussi, ils doivent être confiant.

    zekk J'ai hâte de voir ça, mais pour éviter la déception, je me prépare intérieurement à 55 minutes de Wolverine, et 5 minutes de nouveautés
    beppop posted the 05/20/2026 at 12:38 PM
    [shinz0 gasmok2 Mais on connait déjà les grandes lignes du planning seconde semestre qui arrive (peut etre une petite surprise)

    Marvel Tokon
    Kena 2
    Wolverine

    Sans compter les exclus tiers comme Phantom Blade Zero
    zekk posted the 05/20/2026 at 12:38 PM
    altendorf Effectivement, je suis quand même à moitié hypé ^^
    noishe 5 minutes de Bugsnax 2
    noishe posted the 05/20/2026 at 12:39 PM
    zekk Oh no
    rider288 posted the 05/20/2026 at 12:39 PM
    Le dernier c'était plus d'une heure aussi non ?

    En tout cas l'annoncé 2 semaines à l'avance, c'est rare.
    shinz0 posted the 05/20/2026 at 12:40 PM
    beppop c'est vrai mais en espérant d'autres annonces
    altendorf posted the 05/20/2026 at 12:41 PM
    zekk Je comprends. Je veux surtout des "surprises" et forcément plus de gameplay que de simples trailers.

    rider288 Comme je disais un peu plus haut, la dernière fois c'était "plus de 50 minutes".
    xynot posted the 05/20/2026 at 12:45 PM
    J'espère des surprises qui n'ont pas leak
    zekk posted the 05/20/2026 at 12:54 PM
    altendorf Pareil, même si je sens des annonces à la FF17 sans gameplay
    kali posted the 05/20/2026 at 12:54 PM
    L'aigri originel toujours présent dès les premiers commentaires.
    guiguif posted the 05/20/2026 at 12:56 PM
    zekk Je ne pense pas qu'on aura du teasing de FF17 avant la sortie de la P3 de la trilogie FF7R.
    ouroboros4 posted the 05/20/2026 at 12:58 PM
    kali Comme d'habitude
    ça aurait été Nintendo...
    kali posted the 05/20/2026 at 01:01 PM
    ouroboros4 Même comme ça il est relou...
    Ouinouin on s'emmerde. Infoutu de comprendre qu'on est en période pré-SGF et que c'est une période calme comme chaque année et que c'est juste normal. Bref...
    cyr posted the 05/20/2026 at 01:01 PM
    ouroboros4 regarde ce que j'ai dit sur star fox, et reviens après.
    zekk posted the 05/20/2026 at 01:06 PM
    guiguif C'est FF17 je rigole, mais ils seraient capable de faire le coup.

    Mais c'est pour ça que j'ai dit comme, je pense sincèrement que s'il y avait pas FF7 R3 on aurait déjà parlé du 17, mais soit ça arrive bientôt soit genre deux mois après la sortie de FF7 R3
    kinectical posted the 05/20/2026 at 01:26 PM
    Du gameplay de Wolverine enfin et du VRAI gameplay pas un trailer avec des phase ce n’est pas pareil du tout je veux un présentation continue détaillé pour avoir une vrai idée du jeu car pour l’instant je l’attend mais je n’ai pas de hype…. Et ce serait bien un petit tease de Insomniac pour le prochain jeu Spider man
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