Bon je ne sais pas ce qu'il s'est passé aujourd'hui mais il y a pleins de choses qui sont sorti donc j'ai fait un petit résumé de tout mais bien entendu certaines informations peuvent être vraies comme fausses donc à prendre avec des grosses pincettes.Quelqu'un qui avait écrit un article sur le spin-off de God of War en 2023 a partagé potentiellement de nouvelles information sur le jeu dans un commentaire sur Reddit :-La protagoniste sera bien Faye et Tyr est aussi présent dans le jeu.-Le jeu contiendra une épée parlante, qui serait Merlin. Ce qui voudrait dire que la légende arthurienne ferait parti de la mythologie de GOW.-Il y aura un compagnon qui prend la forme d'un cube gélatineux (Alir l'a également mentionné et il avait dit avant même Nate que Faye était la protagoniste du jeu de Cory).-On explorera plusieurs mythologies, notamment celles liées aux mythes mayas.Tom Henderson a dit qu'il a entendu que le reveal du prochain GOW devrait avoir lieu en Avril.Une personne sur ResetEra qui avait dit que le jeu de Cory aurait Faye comme protagoniste plusieurs mois avant tout le monde vient de dire aujourd'hui que le jeu serait une suite (après sa mort, Faye se retrouve à voyager à travers différentes mythologies) et non pas une préquelle beaucoup plus orienté vers l'action que les autres God of War et qu'on et qu'on visitera diverses mythologies,notamment égyptienne et chinoise.Il a aussi dit que Uncharted 5 était bien en développement et que le jeu aura Nate et Cassie, Alir avait aussi dit que le jeu aurait Nate mais qu'il ne savait pas si c'était un nouvelle épisode ou un remake.Il a aussi dit que pour lui le State Of Play devait bien avoir lieu la semaine prochaine et ça sera probablement pour jeudi.